Erk: Bu ülkede hükümetler iktidar değil

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Mustafa Erk, ülkede hükümetlerin değil patronların iktidar olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Erk, BRT’de yayınlanan Seçim Özel programında açıklamalarda bulundu.

Bağımsızlık Yolu’nun ilk kez seçime gireceğini ve yıllardır sokakta verdiği mücadeleyi Meclis’e taşımayı hedeflediğini belirten Erk, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan “Muhalefet Programı”nda pek çok konu başlığı altında mücadele alanlarının açıklandığını kaydetti.

Hükümetlerin iktidar olmadığını söyleyen Erk, ülkedeki iktidarın patronlar, özel sermayedarlar ve burjuvaların elinde olduğunu ve hükümet edenleri onların yönettiğini savundu.

“ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK KAMU MAAŞINA ENDEKSLENSİN”

Ekonomik sıkıntıların giderilmesi konusunda asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve “ultra” zenginlerden servet vergisi alınması için sokakta ve mecliste sonuna kadar mücadele edileceğini ifade eden Erk, adil vergi yapısı ile ekonomik sıkıntılara çözüm bulunabileceğini söyledi.

Erk, özel otel, casino, okul ve hastane sahiplerinden daha çok, halktan daha az vergi alınması gerektiğini söyleyerek, “Hükümetin gücü iktidar odaklarına, sermaye patronlarına yetmediği için bu kurumlardan ne vergi alabiliyor ne de kapatabiliyor” dedi.

“BAĞIMSIZLIK YOLU STABİL PARA BİRİMİNE GEÇİLMESİNE KARŞI DEĞİL”

Bağımsızlık Yolu’nun stabil bir para birimine geçilmesine karşı olmadığını kaydeden Erk, başka bir para birimine geçişin halkın alım gücünü yükseltmeyeceğini, bunun ancak maaşların yükseltilmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Petrol fiyatlarına da değinen Erk, fiyatların 5 günde bir yenilenmesini kabul eden hükümetin, asgari ücreti yılda bir kez yükseltmesini adil bulmadığını ifade etti.

“HALKINDA ALIM GÜCÜ KORUNMALI”

2019 verilerine göre ülkede 1.8 milyar dolar ithalat varken 100 milyon dolar ihracat olduğunu söyleyen Erk, arada uçurum oluştuğuna dikkat çekti.

Aradaki dengeyi sağlamanın temel yolunun ithal edilen ama ülkede ağır sanayi olmaksızın üretilebilecek mallara fon konulması ve fiyat istikrar fonu uygulanması gerektiğini söyledi.

Elde edilecek fonun bugün müdahale edilemeyen akaryakıt, elektrik gibi sektörlerde kullanılarak halkın alım gücünün korunabileceğini ifade eden Erk, bu konuda acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Erk, alım gücünü artırmak için çok kısa vadede hazırlanabilecek yasa veya kanun hükmünde kararname ile servet vergisi alınması gerektiğini de ifade etti.

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16/12/2021 16:08