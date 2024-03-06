Erkan Kırallar, Görevi İhmal Suçlarından Mahkeme Karşısına Çıktı

Polis, KSTU soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kırallar'ın (E-38) "Kamu Hizmetinde Görevli Kişinin İltimas Karşılığı Ödül Alması ve Görevi İhmal" suçlarından bugün Güzelyurt'ta mahkeme huzuruna çıkarıldığını bildirdi.

Polis, KSTU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst'ün zanlıya tapudaki işlemleri hızlandırması amacıyla 300 dolar ödül verdiğini tespit ettiğini söyledi.

Bu yönde ifadelerin ve belgenin mevcut olduğu kaydedilirken, zanlı Erkan Kırallar'ın aynı yöntem ile 500 dolar ve 1000 euro aldığı yönünde şüphesi olduğu, bu yönde tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Erkan Kırallar'a mahkemede 2 gün tutukluluk kararı verildi.