Erkan Özerman hayatını kaybetti

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13/02/2024

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Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda eğitim gördü.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı.

Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

 

13/02/2024 17:34
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TAGS: Erkan Özerman hayatını kaybetti
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