Erkan Petekkaya'dan İsias Davasına Anlamlı Destek

İsias Otel davasının altıncı duruşması, Türkiye saatiyle bugün saat 10.00’da başladı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya İsias davasına desteğini sürdürüyor.

Petekkaya, duruşmanın yapıldığı Adıyaman Adalet Sarayı’na çelenk göndererek depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve rehberlerin yanlarında olduğunu ifade etti. Sanatçı, Kasım ayında Kıbrıs’a gelerek depremde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler'in anıt mezarlarını ziyaret etmiş ve ailelerle bir araya gelmişti.