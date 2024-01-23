Erkeğe baktığı gerekçesiyle kadının yüzüne viski bardağı ile vurdu

(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan Berçem Bingöl bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hayriye Arısu olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Ocak saat 01.00 sıralarında Girne’de bir eğlence mekanında yanlarında oturan erkeğe baktığı gerekçesiyle yan masada oturan K.S. isimli 23 yaşındaki kadının yüzüne viski bardağı ile vurduğunu söyledi. Polis, kırılan bardağın genç kadının alında 3 santim, burnunda ise bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, olayın ardından K.S.’nin şikayetçi olduğunu, doktor kontrolünden geçirilerek, 2 ayrı rapor temin edildiğini belirtti. Polis, olayla ilgili biri görgü tanığı 4 kişiden ifade aldıklarını açıkladı. Polis, aranan şahıs olan zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.