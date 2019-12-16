Erkek bir şahıs ölü bulundu

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmalrı sırasında saat 09.00 sıralarında,  İpsoro mevkiinde arzide  erkek bir şahıs ölü olarak bulundu

ads
16/12/2019
HK

ads
Erkek bir şahıs ölü bulundu

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmaları sırasında saat 09.00 sıralarında,  İpsoro mevkiinde arzide  erkek bir şahıs ölü olarak bulundu.  Söz konusu şahsın dünden beri haber alınamayan Nazım Tekman'a ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16/12/2019 10:25
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tekman, Nazım Tekman, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.