Erkek kısırlığı giderek artıyor

Sigaradan alkole, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan şişmanlığa kadar pek çok etken erkekte kısırlık sebebi olabiliyor. Araştırmalara göre, erkek kısırlığında son yıllarda artış var. Kısırlık hakkında her şeyi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci anlatıyor.

Kabaca erkeklerin yüzde 15'i bu sorundan muzdarip. Son çalışmalara göre, erkeklerde sperm sayısı önceki yıllara göre daha düşük.

Sperm sayısında her yıl yüzde 1,5-3 oranında azalma görülüyor. Bu da kısırlık oranının daha da artacağı anlamına geliyor. Değişen yaşam biçimi, çevresel faktörler bu artıştan sorumlu.

SORUNUN NE KADAR ERKEKTEN, NE KADARI KADINDAN KAYNAKLANIYOR?

Kısırlık, kadın ve erkeği benzer oranlarda etkiliyor.

Çiftlerdeki kısırlığın yüzde 30-40'ı tek başına erkeğe bağlı.

Yüzde 30-40'ı tek başına kadına bağlı.

Yüzde 10-20'si hem erkek hem de kadındaki sorunlara bağlı.

Yüzde 10'luk kısımda ise sorunun kimde olduğu bilinmiyor.

ERKEK KISIRLIĞININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Tedavi için başvuran erkeklerin yüzde 31'inde sebep tam olarak bilinmiyor. En sık karşımıza çıkan sebep varikosel. Bunun dışındaki nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

Hormon yetersizlikleri.

Üreme sistemi iltihapları.

Yumurtalıkların olması gereken yere inememesi ya da zamanında indirilmemesi.

Genetik bozukluklar.

Üreme kanalı tıkanıklıkları.

Şişmanlık ve bazı ilaçlar.

BUNLAR DÜZELTİLİR Mİ?

Bazıları kalıcı olarak düzeltilip doğal yoldan gebelik sağlanabilir. Bazen altta yatan sebep düzeltilemez, tek çare kişinin yumurtalıklarından ameliyatla sperm almaktır.

HORMON BOZUKLUĞU NASIL KISIRLIK NEDENİ OLUYOR?

Sperm ve testosteron (erkeklik hormonu) üretimi beyinden salgılanan hormonların kontrolü altındadır. Yumurtalık ve beyin arasındaki hormonal haberleşme bazı hastalıklarda bozulur. Kısır erkeklerin en az yüzde 10-15'inde sebep hormon bozukluğudur.

Fakat hormon bozukluğuna bağlı kısırlığın tedavisi yüz güldürücüdür. Uygun tedaviyle sorun tamamen ortadan kaldırılabilir, üreme normal haline dönebilir. Hiç sperm çıkartamayan erkekler bile hormon tedavisiyle doğal yollardan çocuk sahibi olabilir.