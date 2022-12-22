Erkek yabanarıları genital organlarını silah olarak kullanıyor

Japonya'da yaşayan bir yabanarısı türü, dışarıdan gelen saldırıları savuşturmak için genital organlarını kullanıyor.

Yeni bir araştırma, Latince adı Anterhynchium gibbifrons olan türün erkeklerinin, onları avlamaya çalışan aç kurbağalara karşı penisin iki yanında yer alan sivri uçları bir silah olarak kullandığını ortaya koydu.

Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nden ekolojistler Shinji Sugiura ve Misaki Tsujii, "Bu çalışma, erkek cinsel organının yırtıcı hayvanlara karşı bir savunma yöntemi olarak önemini vurguluyor ve hayvanlarda erkek cinsel organının ekolojik rollerini anlamak için yeni bir bakış açısı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Yabanarıları ve balarıları hem avlarına ve avcılarına karşı bir saldırı veya savunma mekanizması olarak zehirli iğnelere başvurabiliyor.

Ancak bu türlerin yalnızca dişileri zehirli iğnelere sahip. Yani dişi bir yaban arası sizi soktuğunda duruma göre zehir ya da yumurta bırakabilen iğnesini saplamış oluyor.

Erkek arılarınsa zararsız olduğu düşünülüyor ve çoğu zaman bu düşünce doğru oluyor. Zira onların saplayacak iğneleri yok.

Ancak A. gibbifrons'u inceleyen Sugiura ve Tsuji tuhafbir şey fark etti. Bir erkek arıyı tutmaya çalışan Tsuji'ye acı verici bir iğne saplandı. Bunun nasıl mümkün olabileceğini merak eden araştırmacı, penisin yanında çıkıntı yapan sivri uçlarla saldırıya uğradığını fark etti.

Bu olayın ardından araştırmacılar, söz konusu sivri uçların tam işlevinin peşine düştü. Çünkü bazı böceklerde kancalar ve iğneler, dişinin çiftleşme sırasında hareket etmesini önlemek için kullanılabiliyor.

Öte yandan laboratuvarda yapılan gözlemlerde A. gibbifrons'taki sivri uçların çiftleşmede hiçbir rol oynamadığı görüldü.

Bir sonraki adım, bu uçların genelde savunma amaçlı mı kullanıldığını araştırmaktı.

Bunun için Latince Dryophytes japonica olan ağaç kurbağaları getirdildi.

17 ağaç kurbağasının her biri birer erkek yaban arısıyla bir araya getirildi. Tüm ağaç kurbağaları yabanarılarını yemeye çalıştı ve arılar da sivri uçları kullanarak karşılık verdi.

Sonunda kurbağaların yüzde 35,3'ü pes etti ama geri kalanı kaçmayı başardı.

Bu arada 17 ağaç kurbağasından oluşan bir gruba da cinsel organı alınmış erkek yabanarıları verildi. Arıların 17'si de kolayca yutuldu.

Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan araştırmanın yazarları, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

A. gibbifron türünden erkeklerin, genital iğnelerinin avcılara yönelik karşı saldırı işlevi görebileceğini tespit ettik.

Independent Türkçe, Science Alert, Current Biology

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22/12/2022 20:34