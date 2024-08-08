Erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya elde etti.

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08/08/2024

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Erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 3 bin metre engelli finalleri gerçekleştirildi.

Soufiane El Bakkali 8.06.05'le altın madalyaya uzanırken, ABD'li Kenneth Rooks 8.06.41'le gümüş, Kenyalı Abraham Kibiwot 8.06.47'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

08/08/2024 11:05
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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