Erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya elde etti.

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08/08/2024

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Erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 63.5 kilonun finali yapıldı.

Kübalı Erislandy Alvarez Borges, Fransız Sofiane Oumiha'yı 3-2 kazanarak altın madalya kazandı.

Bu kategoride Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford bronz madalya elde etti.

08/08/2024 11:02
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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