Erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 63.5 kilonun finali yapıldı.

Kübalı Erislandy Alvarez Borges, Fransız Sofiane Oumiha'yı 3-2 kazanarak altın madalya kazandı.

Bu kategoride Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford bronz madalya elde etti.