Erkekler de artık bebek emzirebilecek

Erkeklerin de bebeklerini emzirebilmesini sağlayan bir kit geliştirildi. Bu kit sayesinde erkek göğüsleri değişime uğrayacak ve süt kanalları açılacak. Ancak erkek sütünün anne sütü kadar bebeklere faydalı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, bu hormon setinin 5 yıl gibi kısa bir süre içinde kullanılmasına izin verilecek. Erkeklerin de emzirmesine olanak sağlayan emzirme kitinin, erkeklerde göğüs büyümesine neden olabileceği belirtiliyor.

ANNE SÜTÜ KADAR BESLEYİCİ Mİ?

Alınan hormonlar erkeklerde süt kanallarının gelişmesini sağlıyor. Geliştirilen kit, bir empati aracı olarak geliştirildi. Erkekler bu kit ile emzirme konusunda sıkıntı yaşayan eşlerine destek olabilecek. Ancak erkek sütünün, anne sütü kadar besleyici olup olmadığı henüz bilinmiyor.