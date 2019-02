Erkekler dikkat! Az uyursanız sayısı azalıyor!

Son yıllarda değişen yaşam koşulları sağlığımızı olumsuz yönde etkilemekte ve her geçen yıl daha fazla sayıda hastalık ile karşılaşmamıza neden olmaktadır. Stresli yaşam, hava kirliliği, gıdalarımızdaki katkı maddeleri, hareketsiz yaşam ve sigara gibi birçok çevresel faktör nedeniyle vücudumuzun birçok sistemi bozulmakta ve depresyondan kansere kadar pek çok hastalığın sıklığı giderek artmaktadır. Gündelik hayatımızdaki bu değişiklik üreme sistemini de etkilemektedir ve bu nedenle yardımcı üreme tekniklerine (tüp bebek tedavilerine) duyulan ihtiyaç her geçen daha belirgin hale gelmektedir. Büyük şehirlerde yaşayan her beş çiftten bir tanesi doğal yollarla gebelik elde edememekte ve yardımcı üreme teknikleri için tüp bebek merkezlerine başvurmaktadır.

ERKEKLERİN SPERM SAYILARI GİTTİKÇE AZALIYOR

1973 yılından bu yana erkeklerin sperm sayılarının yaklaşık olarak %50 oranında azaldığını kaydeden güncel bir çalışma, artan kısırlık probleminde erkeğin rolünü belirgin biçimde ortaya koymaktadır. Vücudun en küçük hücresi olan sperm hücreleri çevresel faktörlere duyarlıdır ve en ufak bir çevresel değişiklikten bile kolaylıkla etkilenebilir.

UYKU DÜZENİ DE SPERM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Güncel bilimsel çalışmalar çevresel faktörlerin yanı sıra uyku düzeninin de sperm hücrelerini etkileyebileceğini ortaya koymuştur. Gece işlerinde çalışan veya çalışma saatleri sık sık değiştirilen kişilerde gözlenen sperm bozuklukları, düzensiz uykunun da sperm parametrelerini bozabileceğini kanıtlamaktadır. Deney hayvanları üzerinde yapılan kimi çalışmalar uyku bozukluklarının sperm sayısını %70 kadar azaltabileceğini kaydetmiştir. Testisler tarafından sperm ile birlikte üretilen testosteron hormonunun da uyku düzeni bozulan deneklerde azalması, üreme sisteminin uyku düzensizliklerinden ciddi şekilde etkilendiğini destekleyen bir bulgudur.

9 SAATTEN FAZLA UYUMAK SPERM SAYISINI AZALTABİLİR

Uyku düzensizliği teriminden sadece uykusuzluk problemi anlaşılmamalıdır. Aşırı uyku da bir uyku bozukluğudur ve 2016 yılında yayınlanan ilginç bir çalışmanın bulgularına göre spermleri uykusuzluktan daha fazla bozmaktadır. Gecede 9 saatten fazla uyku sperm sayılarında yaklaşık %40 oranında bir düşüşe neden olabilir. Bu bulgular çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin mutlaka sağlıklı bir uyku düzeni sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğini göstermektedir. Kişisel özelliklere göre yatak ve yastık seçmek, yatak odasını ışık ve ses yalıtımını sağlamak, uyku takvimini sıkı bir şekilde takip ederek hafta sonları bile 7-8 saat uyumaya çalışmak gibi kolayca alınabilecek basit önlemler genel sağlığı iyileştirebileceği gibi sperm parametrelerinde de düzelmeye neden olacaktır.