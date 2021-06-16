Erkekler kadınlardan daha hızlı mı kilo verirler?

Erkekler kadınlardan daha mı hızlı kilo verir sorusu sıklıkla işittiğimiz sorulardandır. Bireyler arası bile bazal metabolizma ve metabolizma hızı farklılık gösterirken, erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıkta kaçınılmazdır.

3000’i aşkın kadın ve erkek katılımcı arasında yapılan bir çalışmada kan serumundaki 131 metabolizma bileşimini incelenmiştir. Özellikle de yağ, aminoasit ve ester bileşimleri kaydedilmiştir. İncelenen değerlerde 101’i kadın ve erkekte ciddi ölçüde farklılıklar göstermiştir. Bu çalışma bize gösteriyor ki; kadın ve erkek tamamen farklı iki kategoriye aittir bu da cinsiyetlere uygun tedaviler yapılması gerektiğinin göstergesidir.

Erkeklerin bazal metabolizması kadınlara göre daha hızlı olduğundan, daha hızlı kilo verirler. Bazal metabolizmaya duyulan ihtiyaç daha fazla olduğundan metabolizmaları da daha hızlı çalışır. Daha yüksek kas oranı ve geniş vücut yüzeyi onların yediklerini daha çabuk yakmalarını sağlar. Kadınların ise yağ kütlesi daha fazladır. Metabolizma, kişilerin vücut hareketleri olarak tanımlanırken bazal metabolizma hızı kişilerin tamamen yaşamsal fonksiyonlarıyla ilgilidir. Yani iç organlarının çalışması sırasında ihtiyaç duyulan enerjidir.

Hormonlar

Metabolizma hızındaki bu farklılığın en büyük sebeplerinden biri de hormonlardır. Erkeklerde yüksek oranda bulunan testosteron hormonu metabolizmayı hızlandırmaktadır ve kas dokusu sentezini, kas dokusunun yeniden yapımını arttırarak kas kütlesini arttırmaktadır.

Kadınlardaki östrojen hormonu ise bunun tersine metabolizmayı biraz yavaşlatır. Ayrıca kadınlarda gerçekleşen doğum, emzirme, menopoz ve regl dönemleri vücutlarında sıklıkla hormonsal değişikliklere sebep olur. Bu durumlarda metabolizmalarını etkilemektedir.

Erken yaşta başlanan yanlış diyetler

Kadınlar ergenlik çağına girişlerinden itibaren diyete başlamaktadır. Diyete başlama yaşları erkeklere göre çok daha erken yaşlarda gerçekleşmektedir. Bu dönemde profesyonel birinden yardım almadan, bilinçsizce, çevrede oluşmuş güzellik algısının etkisiyle yapılan kısıtlı ve yanlış diyetler hormonal sistemlerine zarar vermektedir. Bu durum metabolizmalarını olumsuz etkilemektedir.

Uzun süreli açlık diyetleri

Çok kısıtlı diyetlerle kilo verildiğinde verilen kilolar hızlıca geri alınmaktadır. Sürekli alınıp verilen kilolarda ve uzun süren açlıklarda metabolizma bozulmaktadır ve metabolizma hızı yavaşlamaktadır. Bu durum erkeklere kıyasla kadınlarda daha çok görülen bir yanlış olduğundan erkeklerin metabolizmasının daha hızlı olmasının nedenlerinden biridir.

Duygu değişimleri

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki duygu değişimleri kadınlarda erkeklerden daha sık gerçekleşmektedir. Bu duygu değişimleriyle erkekler kadınlara kıyasla daha kolay başa çıkabilmektedir. Kadınlardaki bu duygu değişimleri yeme ataklarına neden olmaktadır ve bu durum erkeklerden daha yavaş kilo vermelerine neden olmaktadır.

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16/06/2021 11:53