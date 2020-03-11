Erkekler Kahramanmaraş’ta mağlubiyetle başladı (62-50)

Kahramanmaraş’ta düzenlenen U18 Erkekler bölge şampiyonası grup maçlarına takımımız mağlubiyetle başladı.

U18 Erkek takımımız D grubu ilk maçında Benes Basket’e 62-50 mağlup olarak turnuvaya kötü başladı. Maçın ilk periyotunda üstün olan gençlerimiz bu periyotu 15-10 önde kapattı.

İkinci devrede oyun kontrolünü rakibine kaptıran takımımız buna rağmen ilk devreyi 29-26 önde tamamladı.

3.periyota takımımız kötü başlasa da bu periyotu 42-40 önde tamamladı.

Final periyotunda istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan U18 Milli takımımız sahadan 62-50 yenik ayrıldı.

Ekibimiz 2.maçına Perşembe günü çıkacak.

Doğaç sakatlandı..!

U18 Erkek Milli takımızın oyuncusu Doğaç, maçın ilk periyotunda ayak bileğinden sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Doğaç bu sakatlıkla turnuvayı noktalamış oldu.

BRT SPOR

11/03/2020 10:42