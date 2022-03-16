Erkekler Ligi şampiyonu MSA

Erkekler play off final serisi 2. karşılaşmasında Vakıflar Spor Kulübünü 3-1 mağlup eden Mağusa Spor Akademisi seride durumu 3-0 yaptı ve 2021-2022 Sezonu Büyük Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde etti. MSA Rauf Denktaş Kupasından sonra 2. kupayı da müzesine götürdü. Müsabakadan sonra anı plaketleri MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç , finalist Vakıflar Spor Kulübüne ikincilik kupası Asbaşkan Hasan Zabitoğlu ve Şampiyon MSA nın kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarfından takdim edildi.

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16/03/2022 22:26