Erkeklerde Bekiroğulları, Kadınlarda GAÜ şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz gün 22 Ekim Cumartesi federasyon salonunda U15 Takım Şampiyonası düzenledi. Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlarken, dereceye girenler de belli oldu.

U15 Erkekler kategorisinde Bekiroğulları, Girne Amerikan Üniversitesi, Dumlupınar ve ARUCAD Anka Spor Derneği mücadele ederken, U15 Kadınlar kategorisinde ise Girne Amerikan Üniversitesi ile ARUCAD Anka Spor Derneği mücadele etti.

Oynanan müsabakalar sonrasında erkeklerde Bekiroğulları, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi şampiyon olmayı başardı. Sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.Bekiroğulları

2.Arucad Anka

3.GAÜ

Kadınlar

1.GAÜ

2.Arucad Anka

Bu habere tepkiniz:



24/10/2022 13:23