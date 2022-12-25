Erkekler’de finalin adı YDÜ – Yükseliş

Hentbol’da DEM’S U18 liginde dün oynanan 3 karşılaşma sonrasında erkekler finalistleri belli oldu.

YDÜ ikinci karşılaşmada rakibi UKÜ’yü mağlup ederek adını finale yazdırırken, Yükseliş takımı da MGA’yı yine ikinci karşılaşmada mağlup ederek adını finale yazdırmış oldu. Kadınlar’da Şahlan geçtiğimiz gün adını finale yazdıran ilk takım olurken, DİGEM – UKÜ’yü mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. 26 Aralık Pazartesi günü DİGEM – UKÜ kadınlar mücadelesinde oynanacak olan üçüncü maçın sonunda finale yükselecek olan son takım belli olacak.

Dün Atatürk Spor Salonunda oynanan 3 karşılaşmanın ilkinde kadınlarda DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibi UKÜ’ye mağlup olan DİGEM ikinci maçta rakibini 27-24 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Günün ikinci karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde YDÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Rakibini ilk maçta farklı mağlup eden YDÜ, dünde rakibini 47-11 mağlup ederek adını DEM’S U18 liginde finale yazdırdı. Günün son maçında ise Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi.

İlk maçta rakibi MGA’yı mağlup eden Yükseliş takımı ikinci karşılaşmada yine rakibini mağlup ederek adını finale yazdırarak YDÜ’nün rakibi oldu. İlk devresini rakibi MGA karşısında 16-14 geride kapatan Yükseliş ikinci yarıda ortaya etkili bir oyun koyarak sahadan 29-28 galip ayrılarak finale adını yazdırdı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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25/12/2022 11:53