Erkekler’de GG-UKÜ finali

Hentbol’da büyükler liginde federasyon kupasında yarı final maçları bu akşam oynanan erkekler karşılaşmaları ile tamamlandı.

Dün akşam oynanan kadınlar yarı final maçlarının ardından Esentepe ve UKÜ takımları adını finale yazdırırken, erkeklerde ise bu akşam oynanan karşılaşmaların ardından GG ve UKÜ takımları adını finale yazdırdı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı final karşılaşmalarında Dumlupınar – UKÜ ve GG – Darbaz takımları karşı karşıya geldi. Gecenin ilk karşılaşmasında Dumlupınar ile UKÜ takımları karşılaştı. İlk devreyi rakibi Dumlupınar karşısında 20-7 önde kapatan UKÜ karşılaşmadan da 39-17 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile Darbaz takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan GG ilk devreyi rakibi Darbaz karşısında 23-9 önde kapatırken, karşılaşmayı da 36-27 galip kapatarak adını finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından kadınlarda Esentepe – UKÜ, erkeklerde ise GG – UKÜ takımları mücadele edecek. Final karşılaşmaları 21 Mart Cuma akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.