Erkekler’de ilk finalist UKÜ

Hentbol U18 Erkekler’de adını finale yazdıran ilk takım UKÜ oldu. Rakibi MGA’yı ilk karşılaşmada 32-29 mağlup eden UKÜ, Çarşamba akşamı oynanan karşılaşmada rakibini 29-16 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İlk devresini rakibi MGA karşısında 17-6 önde kapatan UKÜ, iyi oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 29-16 galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Beytullah 9, İbrahim ise 8 golle maçta ön plan çıkan isimler oldu. Erkekler yarı finalin bir diğer karşılaşmasında ise yarın Yükseliş – YDÜ takımları ilk karşılaşması oynanacak. Hentbol U18’de yarının programı şu şekilde;

ERKEKLER

11 Aralık Cumartesi; Saat 16:00; Necati Taşkın Spor Salonu; Yükseliş – YDÜ(Yarı Final İlk Maç)

11 Aralık Cumartesi; Saat 17:00; Ertuğrul Apakan Spor Salonu; Şahlan – UKÜ(Final İlk Maç)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

Bu habere tepkiniz:



10/12/2021 10:10