Erkekler’de LAÜ, Kadınlar’da K.Kaymaklı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu hafta sonu KTSYD(Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) turnuvasını gerçekleştirdi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında erkelerde LAÜ, kadınlarda ise Küçük Kaymaklı şampiyon oldu. Altı erkek, üç kadın takımının katıldığı günde sıralama şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1.Küçük Kaymaklı

2.Arukat Anka

3.GG

Erkekler

1.LAÜ

2.Arukat Anka

3.Küçük Kaymaklı

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödüller verilirken, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, federasyonlarına yapılan katkılardan dolayı KTSYD'ye teşekkür ederek Başkan Burhan Gürkan'a plaket takdim etti. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi federasyonunda 25 Eylül Cumartesi günü Gece Restorant Minikler ligi ile müsabakalara devam edilecek.

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20/09/2021 10:20