Erkekler’de üçüncülük MGA’nın

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17/12/2021

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Erkekler’de üçüncülük MGA’nın

Hentbol U 18 Erkekler’de üçüncülük karşılaşması dün akşam oynandı.

Necati Taşkın Spor Salonunda Yükseliş ile MGA takımları arasında oynanan karşılaşmayı 39-36 kazanan MGA sezonu üçüncü tamamlamış oldu. Çekişmeli geçen mücadelede ilk devreyi 18-16 önde kapatan MGA ikinci devrede hata yapmayarak sahadan 39-36 galibiyetle ayrıldı. Yükseliş takımında Hakan Samet 13 golle maçın en golcü ismi olurken, aldığı mağlubiyet sonrasında Yükseliş sezonu dördüncü tamamladı.

17/12/2021 15:31
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TAGS: Hentbol U, 18 Erkekler, Necati Taşkın Spor
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