Erkekler’de üçüncülük MGA’nın

Hentbol U 18 Erkekler’de üçüncülük karşılaşması dün akşam oynandı.

Necati Taşkın Spor Salonunda Yükseliş ile MGA takımları arasında oynanan karşılaşmayı 39-36 kazanan MGA sezonu üçüncü tamamlamış oldu. Çekişmeli geçen mücadelede ilk devreyi 18-16 önde kapatan MGA ikinci devrede hata yapmayarak sahadan 39-36 galibiyetle ayrıldı. Yükseliş takımında Hakan Samet 13 golle maçın en golcü ismi olurken, aldığı mağlubiyet sonrasında Yükseliş sezonu dördüncü tamamladı.

Bu habere tepkiniz:



17/12/2021 15:31