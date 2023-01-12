Erkeklerde UKÜ – GG finali

Hentbol büyükler ligi Chına Bazaar Derviş Mişon turnuvasında erkeklerde GG ve UKÜ takımları finale yükseldi. Bu akşam oynanan karşılaşmalarla birlikte MGA’yı mağlup eden Gençlik Gücü ile Yükseliş’i mağlup eden UKÜ takımları Chına Bazaar Derviş Mişon turnuvasında erkeklerde finale yükseldi. Gecenin ilk karşılaşmasında Gençlik Gücü ile MGA takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Gençlik Gücü takımı ilk devreyi rakibi MGA karşısında 21 – 4 önde kapatırken, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Gençlik Gücü takımı karşılaşmayı 45-13 galip kapatarak adını finale yazdırdı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Yükseliş takımları mücadele etti. Oyunun genelinde skor üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 15-13 önde kapatırken, rahat oyununu maçın ikinci devresinde yine sürdüren UKÜ sahadan 31-28 galip ayrılarak finalde Gençlik Gücü’nün rakibi oldu. Bu sonuçla birlikte Chına Bazaar Derviş Mişon Turnuvasında kadınlar finalinde UKÜ – Miracle Esentepe takımları 13 Ocak Cuma günü Atatürk Spor Salonunda karşılaşırken, erkekler finalinde ise 14 Ocak Cumartesi günü UKÜ – Gençlik Gücü takımları karşı karşıya gelecek.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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12/01/2023 09:19