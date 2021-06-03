Erkeklerin bir kadında çekici bulduğu şeyler sizi şaşırtacak

Araştırmalar erkeklere çekici gelen şeylerin nedenlerini buldu. Erkeklerin bir kadında çekici bulduğu şeyler üzerine yapılan bu araştırmaların sonuçları sizi şaşırtacak. Kadınları, erkekler içindaha çekici yapan şeylere bir de bilimsel verilen ışığında bakın. İşte araştırmalardan çıkan çekicilik sonuçları

Erkeklerin çekici bulduğu şeyler nelerdir? Kadınları çekici yapan nedir? Hatta çekicilik nedir? Psikiyatrsit Fredric Neuman'a göre çekicilik asla sadece bir yüz ve şekil meselesi değildir. Geleneksel güzellik genellikle simetriye indirgenirken çekicilik, Dr. Neuman'ın Psychology Today'deki makalesinde açıkladığı gibi "daha karmaşık"tır. Erkekler ve kadınlar, sırf o kişinin tavırları, kişiliği ve hatta giyimi nedeniyle birine ilgi duyabilirler. Neuman, "Bu ilk izlenim, o kişinin çekici görünüp görünmediğini belirler" dedi. "Ama tuhaf olan şu ki, bir kişiye çekici gelen şey, başka birine çekici gelmeyebilir."

Geleneksel güzellik genellikle simetriye indirgenirken çekicilik, Dr. Neuman'ın Psychology Today'deki makalesinde açıkladığı gibi "daha karmaşık"tır. Erkekler ve kadınlar, sırf o kişinin tavırları, kişiliği ve hatta giyimi nedeniyle birine ilgi duyabilirler. Neuman, "Bu ilk izlenim, o kişinin çekici görünüp görünmediğini belirler" dedi. "Ama tuhaf olan şu ki, bir kişiye çekici gelen şey, başka birine çekici gelmeyebilir."

Çekicilik inanılmaz nüanslıdır ve bu nedenle Neuman, herkesin kendi öznel çekiciliğinin öneminin altını çiziyor.

Ancak bilim, kadınların düzenli olarak kullandığı birkaç seçkin öğenin karşı cinsi cezbetme gücüne sahip olduğunu keşfetti. Ve hemen endişelenmeyin, muhtemelen bunların çoğuna zaten sahipsiniz.

Gündelik yaşamda kullandığımız klasik şeylerden bazıları erkeklere çekici geliyor.

Tabi ki topuklu ayakkabılar... ama neden?

Erkeklerin çekici bulduğu şeyler arasında ilk sıralarda yüksek topuklar var. Elbette bunu siz de biliyorsunuz. Uzmanlar bunun nedenini bilim gözlüğü altında inceledi.

2014 yılında, Amerikan Podiatrik Tıp Derneği yüksek topuklu ayakkabıları şeytani olarak nitelendirdi. Tamam! Tabii tam olarak böyle bir şey demediler ancak dernek tarafından yapılan araştırmada topuklu ayakkabı giymeyi tercih eden kadınların büyük çoğunluğunun topuklu ayakkabıdan kaynaklı ayak ağrılarından şikayetçi olduğunu ortaya koydu.

2020 yıla ait bir araştırma tam da bu sorunun yanıtını veriyor. Araştırma, "yüksek topuklu ayakkabılar ve kadın cinselliği arasında güçlü bir çağdaş ilişki" keşfetti. Topuklu ayakkabı giymenin, bir kişinin yürüyüşünü, adımlar arasındaki uzunluğu azaltacak ve "kalçaların dönüşü ve eğimini" artıracak şekilde değiştirdiği bulundu. Topuklu ayakkabıyla yürümekten kaynaklanan kendine has savurganlık da görünüşe göre erkeklerin kadınları daha çekici bulmasına neden oluyor.

Araştırmaya katılanlar, hem topuklu hem de düz ayakkabıyla yürüyen kadınların videolarını izledikten sonra, topuklu giyen kadınları "önemli ölçüde daha çekici" olarak değerlendirdi.

Şaşıracaksınız ama kitaplar çekiciliğin anahtarı...

Okumak için çok sebep var. Çoğu insan bir kitabı sırf açık fikirli olmak ya da okumayanlardan daha uzun yaşamak için açmayabilir , ancak sebebi her ne olursa olsun, kitap okuyan kadının şaşırtıcı bir şekilde, çekiciliği arttırdığı ortaya kondu. EliteSingles tarafından yapılan bir araştırma , bekar insanların yüzde 85'i kitap okuyan kadını daha çekici bulduğunu buldu.

Aynı ankette, kadın ve erkeklerin yüzde 26'sı "iyi dolu dolu bir kütüphaneyi, yeni tanıştığınız bir partnerin evinde karşılaşılabilecek en çekici öğe olarak nitelendirdi.

Sadece göze hitap etmek yetmiyor

Çekicilikte göründüğünden daha fazlası var. Araştırmacılar 2017'de "Güzellik aynı zamanda bakanın burnunda ve kulağındadır" demişti .

Koku alma duyumuzun çekiciliği nasıl değerlendirdiğimizle yakından ilişkili. Araştırmacılar, kendi çalışmalarına ve önceki çalışmalara atıfta bulunarak, insan burnunun doğurganlık, sağlık, diyet, yaş ve kişilik gibi şeyleri değerlendirme yeteneğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Burunlarımız, aile üyelerini vücut kokularından bile tanıyabilir.

Tüm bu araştırmaların doğal kokunuza güvenmeniz gerektiği anlamına geldiğini düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değildir. Belki de en iyi çekicilik tüyolarından biri parfümdür

Demek ki, parfümümüzü eksik etmiyoruz. Konuyla ilgili tüyoyu Koku ve Tat Tedavi ve Araştırma Vakfı'ndan Dr. Alan Hirsch veriyor; "Yenilebilir kokular erkeklerin uyarılmasını artırma eğilimindedir" Daha çekici olmak için kendinize en uygun kokuyu bulun.

Tabi ki Kırmızı.

Kırmızı erkeklere çekici gelen şeyler arasında ön sıralarda, ve araştırmalar bunu doğruluyor.

Almanya'daki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada kadınların bir kısmı beyaz arka planı olan bir odada bir kısmı da kırmızı arka planı olan bir oda da oturdular. Beyaz arka planda olanlar pek çekici bulunmazken, arka plan kırmızı olduğunda kadınların "cinsel açıdan daha çekici" olarak algılandığını bulundu. Bununla birlikte, arka plan rengi, yaşlı kadınlar için çekiciliği bir şekilde etkilemedi. İlginç bir şekilde, çalışma "erkeklerin bu kırmızı etkinin farkında olmadığını" belirtti. Tamamen bilinçaltı gibi görünüyor ancak çekici görünmekiçin tercih edilebilecek kolay yöntemlerden biri.

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03/06/2021 18:38