Erkeklerin en büyük kâbuslarından... Saç dökülmesinin 3 nedeni

Modern yaşam neden erkeklerin saçlarını kaybetmesine neden oluyor ve bu durum nasıl önlenebilir? Giderek artan sayıda genç erkeği etkileyen saç dökülmesinin sorumlusu yaşam tarzı olabilir.

Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü'ne (Nice) göre androgenetik alopesi veya erkek tipi kellik, 30 yaşın altındaki erkeklerin yüzde 30'unu ve 70 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 80'ini etkiliyor.

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde yakın zamanda yapılan bir araştırma, şekerli içecekler tüketen genç erkeklerin, kellik yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar şeker alımı ile erkek tipi saç dökülmesi arasında bir ilişki olduğunu gördüler.

Bu alanda uzman isimlerden biri olan Anabel Kingsley de birçok genç erkeğin saç dökülmesini son derece üzücü bulduğunu söylüyor:

"Arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmeyi reddeden birkaç genç adamla karşılaştım, erkeklerle dalga geçmek daha kabul edilebilir olduğu için bu konuda onlarla dalga geçiliyor. Gülüyorlar ama sonra özel olarak gerçekten bu konuda içlerine kapanıyorlar. Depresyona giren genç adamlarla tanıştım. Mesela; bir adam yüzmeyi sevdiği halde yüzmeyi reddetti çünkü saçları ıslandığında kelliği daha belirgin hale geliyordu."

Kingsley'e erkek tipi saç dökülmesinde yaşam tarzının nasıl bir rol oynadığı sorulduğunda ise genetiğin bu durumun arkasında olduğunu ancak yaşama şeklimizin sorunu daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.

İşte saç dökülmesini hızlandıran etkenler:

1. STRES

Kingsley, kronik devam eden stresin tüm sistem üzerinde tükenici bir etkiye sahip olduğunu ve daha çok geçici saç dökülmesi durumlarıyla ilişkili olduğunu, ancak erkek hormonları üzerindeki etkisinin saç ve saç derisini etkileyebileceğini söylüyor: “Stres büyük bir sorun. Her yaştan erkek stresli olabilir, özellikle de gençken. Erkek tipi kelliğin tetikleyicisi testosteron üretimidir. Stres, testosteron düzeylerini artırabildiği gibi saç derisi sağlığını da etkileyerek kepek olasılığını artırabilir. Kepek de kellik oluşumunu hızlandırabilir; kafa derisindeki fazla miktardaki maya, çok fazla cilt yenilenmesine neden olur ve bu da günlük saç dökülmesini artırır."

2. KÖTÜ BESLENME

Kingsley, özellikle genç erkeklerde kötü beslenmenin olumsuz etkilerinin görüldüğünü belirtiyor: “Özellikle üniversitede çok iyi beslenmediklerinde ya da hiç yemedikleri ve içki içmedikleri zaman ortaya çıkan beslenme eksikliklerini çok sık görüyorum. D vitamini eksikliği yaşayan ve takviye alma konusunda bilgisi veya farkındalığı olmayan genç erkeklerde daha da yaygın."

Kingsley, ayrıca çok fazla alkol tüketiliyorsa, B12 vitamini eksikliği yaşanıyor olabilir.

3. ÇOK FAZLA EGZERSİZ YAPMAK

Kingsley, aşırı egzersiz yapmanın saç dökülmesini artıracağını söylüyor. Çok fazla egzersiz, vücut üzerinde bir tür stres etkisine sahiptir.

Çin'deki Central South Üniversitesi'nde yakın zamanda yürütülen bir araştırma, düzenli olarak 60 dakikalık egzersizin erkek tipi kelliğin ilerlemesini geciktirmeye ve semptomları iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu. Ağırlık çalışması testosteronu artırabilir ve bu da erkek tipi kelliğin ilerlemesine neden olabilir, ancak Kingsley bu artışın geçici olduğuna dikkat çekiyor.

TEDAVİ İÇİN...

Erkek tipi kellik için Kingsley, ilaç ve hormon tedavisi kombinasyonuyla çok olumlu sonuçlar görüldüğünü söylüyor: “Tedaviye ne kadar genç yaşta başlarsanız o kadar etkili olur. En iyi tedavinin minoksidil ve hormon tedavisi olduğunu düşünüyoruz.”

Ayrıca Kingsley, erkeklerde kadınlık hormonlarının genel dengeyi etkilemediğini de vurguluyor.

Kingsley, ayrıca en etkili tedavilerin reçeteli D vitamini, UV tedavisi, steroid enjeksiyonları (dermatologdan alınan) ve bağışıklık sistemine yönelik ilaçlar olduğunu söylüyor. Ve ilaçların doktor reçetesi ve takibiyle kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.