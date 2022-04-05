Erkeklerin kadınlardan duymak istediği 10 şey

Erkekleri mutlu etmenin genelde kolay olduğu söylenir. Bazen doğru zamanda, doğru şeyi söylemek bile karşınızdakini mutlu etmek için yeterli olabilir. Elbette ilişkide asıl olan tarafların karşılıklı olarak birbirini mutlu etmesidir. Biz şimdi kadınlar için erkeklerin kadınlardan duymaktan hoşlandığı 10 şeyi sıralıyoruz... Sıra erkeklere de gelecek!

1. “Çok güçlüsün”

Erkekler çok kabul etmeseler de içten içe sizi etkilemek ve güçlerini sergilemek isterler. Bu cümleyi söylemeniz onları mest edecektir.

2. “Seni takdir ediyorum”

Bu cümleyi sevmek için ille de erkek olmaya gerek yok tabii ama erkekler bu iltifatı seve seve kabul edecek.

3. “Seni seviyorum”

Beğenildiğini ve arzulandığını bilmek bir erkeği mutlu edecektir. Genelde ilk adım onlardan geldiği için bu cümle daha derin bir etki yaratacaktır.

4. “Hesabı bu sefer ben ödeyeyim”

Genelde hesabı erkekler ödemeye daha yatkındır ama siz böyle bir teklif yaptığınızda memnun olacağının garantisini veriyoruz.

5. “Tanıdığım diğer erkeklerden farklısın”

Kadınlar, erkekler hakkında sık sık şikayet edebilir. Bu cümle ile ona değerli ve özel olduğunu hissettirebilirsiniz.

6. “Senin yanında güvende hissediyorum”

Bu cümle çoğu erkeğin havalara uçmasına sebep olacaktır. Sevdiğiniz kişinin yanınızda güvende hissettiğini bilmek harika bir histir.

7. “Sana saygı duyuyorum”

Çoğu erkek, kadınların kendilerini onlarla eş tutmadığını düşünür ama bir birey olarak onun düşüncelerine saygı duyduğunuzu bilmek mutlaka hoşlarına gider.

8. “Arkadaşlarına bayıldım”

Çevresindeki insanlardan hoşlandığınızı belirtmek onları mutlaka sevindirir. Sizin de bir gün o kişilerle arkadaş olup hep beraber planlar yapabileceğinizi gösterir.

9. “Özür dilerim”

Eğer yanlış bir şey yaptığınızı düşünüyorsanız bunu kabul etmekten ve özür dilemekten çekinmeyin çünkü erkekler, bu cümleyi kadınlar kadar duymuyor.

10. “Kötü bir gün geçiriyordun”

Erkekler, mahçup olduklarında kıvranır ve bu onları içten içe kötü hissettirir. Bazen onları da rahatlatmak ve yükü paylaşmak gerekiyor.

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05/04/2022 19:16