Erkeklik’ ler ve Şiddet paneli yapıldı

Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Erkeklik’ ler ve Şiddet’ konulu panel düzendi.

Panelde günümüzde hala kadının çeşitli şekillerde şiddete maruz kaldığı vurgulanırken, Sosyal Hizmetler Dairesinin verilerine göre 2017 yılında KKTC’de 281 kadının ciddi anlamda şiddet gördüğü ortaya konuldu.

Panelin açılış konuşmasını Mağusa Kadın Merkezi Başkanı Sıdıka Özdoğan yaptı.

Özdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın sığınma evi taleplerini ilgili mercilere ilettiklerini belirterek, önümüzdeki 25 Kasım’ a bu yönde olumlu bir girişimin olması umudunu taşıdıklarını vurguladı.

Panelin ilk konuşmacısı Yaşar Üniversitesinden Prof. Dr Sevda Alankuş ‘Erkek Şiddeti Eleştirisi-Yeniden Üretimi’ konusunda bilgiler sundu.

Alankuş, 2017 verilerine göre tüm dünyada kadın şiddetlerinin çok ciddi boyutlarda olduğunu,Türkiyede bu oranın % 36’larda olup, KKTC’de ise 2001’den bu yana 17 yılda 37 kadının erkek tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

DAÜ İletişim Fakültesinden ‘Ailenin Karanlık Yüzü Ensest’ kitabının yazarlarından Doç.Dr Hanife Aliefendioğlu da kitabın içeriğini anlatarak, özellikle Ensest Saldırı üzerinde durdu.

Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr Mehmet Bozok da panelde erkekler ve erkekler üzerine eleştiriler konusuna değindi, bunun erkeklerin kendi erkekliklerini sorgulamak istemesiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Panelde son konuşmacı Psikolog Doğukan Gümüşatam da Toplumsal Cinsiyet üzerine konuşma yaptı.