Erken cilt yaşlanmasını azaltmanın 10 yolu

Zamanla hepimiz yüzümüzde görünür çizgiler oluşur. Yüzümüzün gençlik dolgunluğunun bir kısmını kaybetmesi doğaldır. Birçok şey cildimizin yaşlanmasına neden olur. Bazı şeyler hakkında hiçbir şey yapamayız; bu doğal yaşlanma sürecidir ancak erken yaşlanma bundan çok daha farklı. Çevresel etkiler, kötü beslenme ve yanlış cilt bakımı erken yaşlanmaya neden olan değiştirilebilir nedenler arasındadır.

İnsanlar yaşlandıkça, daha ince, daha kuru bir cilt ve kırışıklıklarda ve diğer yaşlanma belirtilerinde artış yaşamak doğaldır ancak çevre ve yaşam tarzı seçimleriniz bazen cildinizin erken yaşlanmasına neden olabilir.

Halihazırda erken cilt yaşlanması belirtileri olan kişiler bile yaşam tarzı değişiklikleri yapmaktan önemli fayda görebilir. Cildinizi güneşten koruyarak, hasarın bir kısmını onarması için ona bir şans vermiş olursunuz. Sigarayı bırakan kişiler sıklıkla ciltlerinin daha sağlıklı göründüğünü fark ederler.

ERKEN CİLT YAŞLANMASI NASIL AZALTILIR?

Güneş, cildimizin erken yaşlanmasında önemli bir rol oynar. Yaptığımız diğer şeyler de cildimizi doğal olarak olduğundan daha hızlı yaşlandırabilir. Hastalarının erken cilt yaşlanmasını önlemesine yardımcı olmak için bu ipuçlarına dikkat edin.

Cildinizi her gün güneşten koruyun. İster plajda bir gün geçirin, ister ayak işlerini yapın, güneşten korunma çok önemlidir. Gölge arayarak, hafif ve uzun kollu gömlek, pantolon, geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü gibi güneşten koruyucu giysilerle ve geniş spektrumlu güneş kremi kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz.

Sigara içiyorsanız, durun. Sigara içmek cildin ne kadar çabuk yaşlandığını büyük ölçüde hızlandırır. Kırışıklıklara ve donuk, solgun bir cilde neden olur.

Tekrarlayan yüz ifadelerinden kaçının. Yüz ifadesi yaptığınızda, alttaki kasları kasarsınız. Aynı kasları yıllarca tekrar tekrar kasarsanız bu çizgiler kalıcı hale gelir. Güneş gözlüğü takmak, gözlerini kısmanın neden olduğu çizgileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Sağlıklı, dengeli bir diyet yapın. Birkaç çalışmadan elde edilen bulgular, bol miktarda taze meyve ve sebze yemenin erken cilt yaşlanmasına yol açan hasarı önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Araştırma çalışmalarından elde edilen bulgular ayrıca, çok miktarda şeker veya diğer rafine karbonhidratlar içeren bir diyetin yaşlanmayı hızlandırabileceğini düşündürmektedir.

Daha az alkol tüketin. Alkol cilde zarar verir. Cildi kurutur ve zamanla cilde zarar verir. Bu sizi daha yaşlı gösterebilir.

Haftanın çoğu günü egzersiz yapın. Birkaç çalışmadan elde edilen bulgular, ılımlı egzersizin dolaşımı iyileştirebileceğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini düşündürmektedir. Bu da cilde daha genç bir görünüm kazandırabilir.

Cildinizi nazikçe temizleyin. Cildinizi temizlemek cildinizi tahriş edebilir. Cildinizi tahriş etmek cilt yaşlanmasını hızlandırır. Nazik yıkama, cildinizi tahriş etmeden kirliliği, makyajı ve diğer maddeleri temizlemeye yardımcı olur.

Yüzünüzü günde iki kez ve yoğun terledikten sonra yıkayın. Terleme, özellikle şapka veya kask takarken cildi tahriş eder, bu nedenle terledikten sonra cildinizi mümkün olan en kısa sürede yıkamak istersiniz.

Her gün bir yüz nemlendiricisi uygulayın. Nemlendirici, cildimizde suyu hapsederek daha genç bir görünüm verir.

Cildinizi yakan cilt bakım ürünlerini kullanmayı bırakın . Cildiniz yandığında veya acıdığında, cildinizin tahriş olduğu anlamına gelir. Cildinizi tahriş etmek, daha yaşlı görünmesine neden olabilir.

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18/09/2022 18:41