Erken gelen başarı

KKTC Badminton Federasyonu’nun 29 Ekim 2022 tarihinde düzenlemiş olduğu Minikler Gelişim Ligi turnuvasında 10 kulüp arasında 2. gelen N&F Cyprus Sport Academy kulübü, kurulduğu 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra katılmış olduğu ilk turnuvayı büyük bir başarı ile tamamladı.

N&F kulübü başkanı Heyran Yamaç “Çocuklarımız bugünümüz ve geleceğimiz. Onların sporla iç içe olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çok önemli. Kulübümüzün kurulduğu bu kısa sürede ailelerin göstermiş olduğu ilgi ve çocuklarımızın performansı neticesinde kulüp bazında ikinciliği elde etmemiz beni ve kulübümüzde görev alan bütün arkadaşlarımı gururlandırmış, mutlu etmiştir. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızın bizlere yaşattıkları heyecanı taktir ederek başarılarının devamını diliyorum. ” diyerek bu tür spor organizasyonlarının artarak devam etmesi temennilerinde buldundu.

N&F kulübü

Antrenör: Şahin Mahzari/ Güngör Acar

Sporcular;

Cemre KIRMA

Melin AYBAR

Selin EROĞLU

Doruk DUMLUPINAR

Mahmut POSTACIOĞLU Ersen AKBIÇAK

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06/11/2022 18:40