Erken gelen başarı
06/11/2022
KKTC Badminton Federasyonu’nun 29 Ekim 2022 tarihinde düzenlemiş olduğu Minikler Gelişim Ligi turnuvasında 10 kulüp arasında 2. gelen N&F Cyprus Sport Academy kulübü, kurulduğu 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra katılmış olduğu ilk turnuvayı büyük bir başarı ile tamamladı.
N&F kulübü başkanı Heyran Yamaç “Çocuklarımız bugünümüz ve geleceğimiz. Onların sporla iç içe olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çok önemli. Kulübümüzün kurulduğu bu kısa sürede ailelerin göstermiş olduğu ilgi ve çocuklarımızın performansı neticesinde kulüp bazında ikinciliği elde etmemiz beni ve kulübümüzde görev alan bütün arkadaşlarımı gururlandırmış, mutlu etmiştir. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızın bizlere yaşattıkları heyecanı taktir ederek başarılarının devamını diliyorum. ” diyerek bu tür spor organizasyonlarının artarak devam etmesi temennilerinde buldundu.
N&F kulübü
Antrenör: Şahin Mahzari/ Güngör Acar
Sporcular;
Cemre KIRMA
Melin AYBAR
Selin EROĞLU
Doruk DUMLUPINAR
Mahmut POSTACIOĞLU Ersen AKBIÇAK