“Erken genel seçim” konusu tam bir kördüğüm

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün iktidar ile muhalefetin erken genel seçimle ilgili bir uzlaşıya varıp tarih belirlemesi beklenirken, Covid-19 risklerinin öne sürülüp meclis başkanlığının oturumları 29 Nisan’a kadar kapatması yeni bir krize neden oldu.

Haber Kıbrıs muhabirleri, bir dizi görüşme yaparak, sürecin nereye doğru ilerlediğini sordu.

Ele edilen bilgiye göre, iktidar ile muhalefetin uzlaşıp, erken genel seçim tarihi belirleyememesi, “ara seçime” zemin hazırlıyor. Mecliste ortak bir karar alınıp Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirilemezse, “ara seçim” prosedürünün devreye girmesi ve haziran ayında yalnızca eksik olan bir milletvekilini belirlemek için “ara seçim” yapılması büyük bir ihtimalle gündeme gelecek.

“KKTC tarihinde meclisin YSK’ya tarih bildirmemesi hiç olmadı”

YSK’ya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, KKTC tarihinde daha önce meclisin YSK’ya seçim tarihi bildirmemesi hiç olmadı, o nedenle uzlaşma olmaz ve bir seçim kararı bildirilmezse YSK, kendisine yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde bir karar vermek zorunda kalacak.

Bu kararın da büyük ihtimalle haziranda “ara seçim” kararı olacağı iddia ediliyor. Bazı muhalefet milletvekilleri, “Meclisin almadığı sorumluluğu YSK’ya yüklemenin” doğru olmadığını belirtiyor.

Muhalefet, iktidarın erken seçim belirlemek istememesini ve uzlaşmaya varmamasını, meclisi anayasaya aykırı tutumda bulunmaya ittiğini kaydetti.

Muhalefet, meclis başkanlığının gerekçesini gerçekçi bulmuyor

Meclisteki muhalefet partileri; CTP, HP ve TDP’nin genel başkanları bugün mecliste, iktidarın uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle sert açıklamalar yaparak, parti meclislerini toplayacaklarını ve bazı radikal kararlar alabileceklerini belirtti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, “temaslı olan bazı meclis personelinin izole olması gereği nedeniyle meclisin bugün toplanamadığını” açıklarken, muhalefet bu gerekçeyi gerçekçi bulmadı ve sundukları “tedbir alarak çalışma” önerilerinin reddedilmesini “erken seçim tarihi belirleme uzlaşmasından kaçma” olarak niteledi.

Muhalefet, iktidar milletvekilleri ile meclis başkanının birlikte toplantı yapıp, meclis çalışanlarını idari izinli saymasının da hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Perşembe günü meclisin açılması ihtimaller arasında

Bazı muhalefet milletvekilleri, bu saatten sonra uzlaşı bulunmasının zor olacağını ve erken seçimden önce “ara seçim” için kapı açıldığını belirtirken, Meclis Başkanlığı’nın 29 Nisan’a kadar kapalı kalma kararından vazgeçip meclisi toplaması da ihtimaller arasında.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bu yönde yeşil ışık yakarak, genel kurulun perşembe günü toplanmasını ümit ettiğini söyledi ve erken seçim tarihi üzerinde uzlaşılması gerektiğini kaydetti.

Meclisi 29 Nisan’a kadar kapatmak için de genel kurul kararı gerekiyor

Öte yandan, meclisin 29 Nisan’a kadar kapatılmasının da meclis genel kurul kararı gerektirdiği belirtildi. Çünkü söz konusu karar, Meclis Danışma Kurulu’nda, muhalefet milletvekillerinin itirazına rağmen başkan tarafından alındı. Tüzük gereği bu kararın genel kurulda alınması gerekiyor, bu nedenle perşembe günü meclisin toplanması şart.

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19/04/2021 19:18