Erken genel seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listesini bugün ilan etti. Buna göre, seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor.

Seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday yarışacak. 3 bağımsız adayla birlikte toplam milletvekili aday sayısı 403. Lefkoşa'dan Adem Yazıcı, Gazimağusa'dan İsmail Yıldız ve İskele'den Ali Sanatkar bağımsız aday olarak seçime girecek

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak belirlenmişti.

Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi yarın başlıyor. Seçim propagandası, oy verme gününden bir gün önce yani 22 Ocak günü son erecek.

YSK, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listelerini 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61’inci maddesi uyarınca başvuru sırasına göre ilan etti.

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Tufan Erhürman

2. Ürün Solyalı

3. Derviş Deniz

4. Sıla Usar İncirli

5. Muhittin Tolga Özsağlam

6. Doğuş Derya

7. Devrim Barçın

8. Filiz Besim

9. Ahmet Muratoğlu

10. Ödül Muhtaroğlu

11. Cenk Paşa

12. Haffe Işısal

13. Hasan Ecer

14. Ayşe Alioğlu

15. Derviş Bladanlı

16. Hülya Batunlu

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Asım Akansoy

2. Seran Aysal

3. Teberrüken Uluçay

4. Yasin Yeni

5. Erkut Şahali

6. Hamit Caner

7. Şifa Çolakoğlu

8. Behcet Öznacar

9. Ceyhun Ümiter

10. Gaye Astan Çoban

11. Derviş Karaca

12. Cihan Tunçeli

13. Erkan Tekeli

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Ongun Talat

2. Fikri Toros

3. Ceyhun Birinci

4. Fazilet Özdenefe

5. Salih Sarpten

6. Pembe Ardıç

7. Alpay Çelebi

8. Mahmut Kanber

9. Özge Tahiroğlu

10. Niyal Öztürk

11. Mustafa İlgen

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Armağan Candan

2. Mehmet Bozer

3. Aslı Murat

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Fide Kürşat

2. Biray Hamzaoğulları

3. Suphi Coşkun

4. Fikret Civisilli

5. Yalçın Kömürcügil

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Salahi Şahiner

2. Tuncay Sarıyer

HALKIN PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Kudret Özersay

2. Gülşah Sanver Manavoğlu

3. Serhat Kotak

4. Teksen Köroğlu

5. Kürşat Köseoğlu

6. Devran Vudalı

7. Ersin Tünay

8. Özgül Çırakoğlu

9. Mustafa Kendir

10. Ahmet Dağcın

11. Batuhan Cantay

12. Leman Nihan Pekgüleryüz

13. Zühal Tunalı

14. Volkan Bilal Emirkanı

15. Ülkü Biranlı

16. Yıldız Büyükçolpan Yılmaz

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Ayşegül Baybars

2. Berna Çelik Doğruyol

3. Arda Kalfaoğlu

4. Tolga Özçelik

5. Ethem Akmercan

6. Raif İlkman

7. Hüseyin Tabur

8. Oğuz Akançay

9. Çiler Demirtay

10. İlknur Çetinkaya

11. N.Elçin Erbay

12. Orhan Delikuş

13. Recep Sayım

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Erek Çağatay

2. Jale Refik Rogers

3. Ahmet Tokatlıoğlu

4. Yusuf Avcıoğlu

5. Ledün Caymaz

6. Hasret Balcıoğlu

7. Aydın Erhuy

8. Erhan Onuralp

9. Muhammet Ercan

10. Bahadır Ünlü

11. Derya Hoca

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Ramadan Durmazer

2. Mazlum Kortaş

3. Salahiddin İskifoğlu

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Ercan Beşerler

2. Kani Buranay

3. Emin Onuş

4. Havva Elkovan

5. Hanife Demir

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Özdemir Şanlıdağ

2. Safure Deniz

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Faiz Sucuoğlu

2. Olgun Amcaoğlu

3. Ahmet Savaşan

4. Sadık Gardiyanoğlu

5. Hasan Taçoy

6. Bertan Zaroğlu

7. Alişan Şan

8. Mehmet Çelebioğlu

9. Savaş Atakan

10. Zorlu Töre

11. Özgür Arıkan

12. Havva Dağsever

13. Fisun Özsun

14. Nurcan Yardımcı

15. Özlem Sefer

16. Sevil Yönlüer

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Sunat Atun

2. Dursun Oğuz

3. Oğuzhan Hasipoğlu

4. Mehmet Başman

5. Hakan Dinçyürek

6. Resmiye Eroğlu Canaltay

7. İrem Uygun Soyşen

8. Hüseyin Çavuş

9. Meryem Boyacı

10. Gürsel Uzun

11. Bora Akkuş

12. Sultan Vural

13. Elif Abiç

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Kutlu Evren

2. Ünal Üstel

3. İzlem Gürçağ Altuğra

4. Özdemir Berova

5. Ferhat Erişir

6. Türel Özer Öksüzoğlu

7. Hasan Küçük

8. Selim Gökbörü

9. Mehmet Ali Tunçbilek

10. Zalihe Damdelen

11. Münevver Çağın

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Ali Pilli

2. Ziya Öztürkler

3. Hasan Büyükoğlu

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Nazım Çavuşoğlu

2. Yasemi Öztürk

3. Mesut Genç

4. Emrah Yeşilırmak

5. Osman Kırşan

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Fırtına Karanfil

2. Aytaç Çaluda

DEMOKRAT PARTİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Ali Tunçtaşlı

2. Mert Taşkın

3. Mehmet Çıldır

4. Hasan Tosunoğlu

5. Serhan Aktunç

6. Özlem Dinçoğlu

7. Sinem Tip

8. Funda Özsakınç

9. İnanç Babaliki

10. Hüseyin Akcan

11. Fatma Öztürk Çatal

12. Ali Horoz

13. Mehmet Ortak

14. Emel Sayar

15. Çetin Sadeli

16. Mete Bayramoğlu

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Fikri Ataoğlu

2. Mücahit Kaya

3. Şirin Zaimağaoğlu

4. Mehmet Hasgüler

5. Ahmet Demirel

6. Ömer Gökel

7. Fikret Deniz

8. Nuray Uncu

9. Benek Çağakanlı

10. Ali Anıl Yüce

11. Soyhan Bilgeer

12. Alpaslan Diktaş

13. Leyla Avğın

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Serhat Akpınar

2. Hande Kayasal Çelikden

3. Redif Nurel

4. Harun Demir

5. Cemre Seziner

6. Orsel Neşe

7. Enver Hoca

8. Aslı Babayiğit Cansız

9. Arif Uzunali

10. Atilla Deva

11. Nazim Arslan

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Rahme Öğütveren

2. Erkan Kaya

3. Eliz Fellahoğlu

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Mine Emiroğlu

2. Maşallah Cihangir

3. Hür Alevkayalı

4. Musa Nurçin

5. Çağla Eroğlu

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Gürsel Bağlaş

2. Hüseyin Turaç

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Cemal Gürsel Özyiğit

2. Halil Hızal

3. Nalan Ersümer Aktan

4. Safiye Özaltıner

5. Filiz Uzun

6. Mustafa Yenigüç

7. Çelen Çağansoy

8. Aytaç Ali Baklacı

9. H.Doğa Yalçın

10. Yeşim İlkan

11. Mehmet Burhan

12. Nevzat Özkunt

13. Aktan Erdoğa

14. Kamil Yayıcı

15. Ömer Metbulut

16. Tuğçe Özmert

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Yeşim Dede

2. Yasemin Çobanoğlu

3. İlyas Yağlı

4. Boysan Boyra

5. Erkan Sarı

6. Arzu Demirel

7. Olgu Tansuğ

8. Hüseyin Angolemli

9. Ecevit Aspri

10. Mustafa Tekman

11. Celal Nefesoğlu

12. Yüksel Altuner

13. Ercan Yüzüak

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Evrim Benzetsel

2. Zeki Çeler

3. Şirin Telli

4. Dilara Korkmaz

5. Sibel Karaca

6. Hamide Dağkıranlar

7. Elmas Tokay

8. Nuri Sılay

9. Sibar Aybar

10. Tolga Atamer

11. Mustafa Abraş

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Faik Arçay

2. Kamil Gilanlıoğulları

3. Çayan Volkan

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Elif Özyiğit Cengiz

2. Mürüde Çelikağ

3. Mehmet Barut

4. Tülay Alpler

5. Metin İsmet Pekri

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Turgut Reis Karabetça

2. Hasan İzzet Dinçoğlu

BAĞIMSIZLIK YOLU

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Cansu N.Nazlı

2. Mustafa Erk

3. Cemre İpçiler

4. Münür Rahvancıoğlu

5. Özlem Deligöz

6. Ahmet Karakaşlı

7. Nazen Şansal

8. Gazi Gök

9. Fatma Sezikli

10. Tahsin Oygar

11. Sunalp Asena

12. Aziz Güven

13. Behiç Anibal

14. Mustafa Bülent Çakır

15. Evren Cem

16. Mustafa Keleşzade

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Sabahat Aydıç

2. Yusuf Bülent Yüksel

3. Sevgül Uzkan

4. Hüseyin Akçengel

5. Melisa Koloz

6. Ahmet Güvenler

7. Serap Kedi

8. Hilmi Buruk

9. Umut Ersoy

10. Hasan Çağın Tezbaşar

11. Cenk Tuncay

12. Arif Bayraktar

13. Tağmaç Özberk

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Zimzer Sertel

2. İbrahim Bulut

3. Ayla Aydoğan Gökay

4. Yusuf Özgü Sertel

5. Haydar Dolmacı

6. Güngör Acar

7. Enver Timur Gürzap

8. Halil İbrahim Keleşzade

9. Gülertan Aşık

10. Salih Hayaloğlu

11. Mustafa Batak

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Nil Çukurovalı Özkızan

2. Neriman Çukurovalı

3. Meryem Nazlı

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Zekiye Şentürkler

2. Hakan Tanıttıran

3. Nermin Sontaş

4. Memet Kılıç

5. Bülent Kurt

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Feray Yalçuk

2. Hüseyin Tezbaşar

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Enver Öztürk

2. Talip Atalay

3. Eda Yenen

4. Subhi Asiltürk

5. Kadir Yel

6. Yılmaz Kaldırım

7. Erşah Sabit Yılmaz

8. Özen Topçu

9. Ali Yenen

10. Özlem Ayşe Doğandemir

11. Mustafa Yeşil

12. Ömer Yayla

13. Banu Bozlakoğlu

14. Hüseyin Gürlek

15. Metin Akar

16. Zeynep Sinem Keser

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Erhan Arıklı

2. Durdane Abi Acı

3. İlter Ömeroğlu

4. Habibe Çetin

5. Kenan Akın

6. Hatice Seçkin

7. İbrahim Halil Akçabay

8. Ali Yakar

9. Mahmut Hayta

10. Tamer Karakaşlı

11. Kansu Aksu

12. Arzu Pürtül

13. Sema Kelebek

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Ramazan Karal

2. Reyhan Aydın

3. Ercan Turhan

4. Fatma Bahadır

5. Mehmet Tunçtürk

6. Şerif Yeşil

7. Fatma Baysal

8. Güller Karamalli

9. Nurşah Çiftçi

10. Süleyman Çakır

11. Sami Güneş

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Elmas Süzgen

2. Hakan Bozkurt

3. Gökhan Saraç

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Neslihan Vural

2. Aykut Günel

3. Arif Özbayrak

4. Hakkı Kandemir

5. Sefa Kurukafa

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Nejla Gazi

2. Lisani Yalçuk

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ – YENİ GÜÇLER

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Mehmet Çakıcı

2. Ersen Sururi

3. İlke Özgür Davulcu

4. Zühal Koreli

5. Ayşe Buran

6. Sami Dayıoğlu

7. İlker Balkır

8. Ahmet Kablan

9. Hakkı Demir

10. Yalçın Ertugan

11. Naile Acar

12. Fezile Özataç

13. Korhan Şakir

14. Yeşim Uludağ Mertli

15. Safiye Aydın

16. Mehmet Eş

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Mustafa Emiroğluları

2. Asiye Beyaz

3. Emin Soyal

4. Hüseyin Hakansoy

5. Umut Kadı

6. Zeynep Dönmez

7. Ayhan Çakıcı Eş

8. Mahir Demir

9. Yasin Zateroğulları

10. Ali Özaltın

11. Emir Genç

12. Üzeyir Köstü

13. Azat Kızıl

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Yurdaer Garip

2. Sevilay Dolmacı

3. Seral Çetindal

4. Salih Ataser

5. Fatma Köroğlu

6. Şefik Dereli

7. Celil Akarpınar

8. Muhammet Gözay

9. Hülya Kasap

10. Hüseyin Özdurak

11. Gonca Çağlar Şar

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Dilek Ötün Say

2. Gönül Kargılı

3. Şifa Ulutaş

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Kemal Yıldız

2. Hüsnü Arslanyürek

3. Cennet Güneri

4. İdris Koç

5. Fatih Bulut

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Tayfur Demirci

2. Hurşit Öztemiz

BAĞIMSIZLAR

1. Adem Yazıcı (Lefkoşa)

2. İsmail Yıldız (Gazimağusa)

3. Ali Sanatkar (İskele)

Propaganda yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde, seçim propagandasının yarın başlayacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan 14 numaralı duyurusu şöyle:

“Seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasaktır.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür her zaman dağıtılabilir.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasaktır.

Siyasal parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda ilçe seçim kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılır. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilir. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler. Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır.”

Bu habere tepkiniz:



27/12/2021 13:44