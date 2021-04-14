‘Erken seçim’ mi istersiniz yoksa ‘ara seçim’ mi verelim?

Hükümet, her konuyu krize çevirmeyi alışkanlık haline getirdi, özellikle de büyük ortak UBP…

Aylardır bir erken seçim tarihi belirlenemedi…

Aylardır Başbakan Ersan Saner, hem kendi hükümet ortaklarıyla hem de muhalefetle bir araya gelip de erken seçimi konuşamadı.

Meclis başkanlığı seçiminde arka arkaya Resmiye Canaltray’ı seçtirmeyen kendi arkadaşlarına kızarak, bir hışımla kürsüye çıkan ve “erken seçim kararı” alacağını söyleyen Başbakan Saner, öfkesi geçince söylediğini unuttu, daha sonra da 2022’nin başında yapılacak seçimin de erken seçim olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, defalarca uyarı yaptı, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın yerine birisinin seçilmesi gerektiğini, eğer erken seçim tarihi belirlenmezse haziranda seçim yapılmak zorunda kalınacağını anlattı.

Başbakan Ersan Saner, Narin Ferdi Şefik’in en son birkaç hafta önce yaptığı uyarı üzerine sitem etti, “keşke açıklama yapmadan benimle konuşsaydı” mealinden bir şeyler söyledi.

Neden arayacaktı ki Narin Ferdi Şefik, Başbakan Saner’i?

Şefik, mevzuatı hatırlatıyor, yasa ne emrediyorsa onları söylüyor ki aslında bunları Başbakan Ersan Saner de biliyor.

Bir süreden beridir muhalefet partileri de mevzuat gereği eksik milletvekili için ara seçimin gündeme geleceğini, tek bir vekil seçmek için 10- 15 milyon TL harcanmak zorunda kalınacağını tekrarlayıp duruyor.

Devletimiz çok zengin ya, paraya ihtiyacımız yok ya, her tarafımızdan para dökülüyor ya; ne olmuş tek vekil seçmek için 10- 15 milyon TL harcarsak değil mi?

Başbakan Ersan Saner her fırsatta erken seçim tarihi belirleyeceğini söylüyor ama bir türlü o tarihi zikredemiyor.

Aslında Başbakan Saner’in niyeti azınlık hükümetini ve başbakanlığını uzatmak, haziranda ya da ekimde seçime sıcak bakmıyor ama hükümet ortaklarından birisi ekim ayında seçim istiyor, muhalefet de 2022 başında seçime sıcak bakmıyor…

Ersan Saner, hükümet ortaklarından birisini ve muhalefeti tarih konusunda ikna edemeyeceğini bildiği için “tarih belirlemeye” yanaşmıyor.

Başbakan Saner, en sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını istediğini söyledi.

Halbuki UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin programında erken seçim tarihinin ekim ayı olarak belirtilmişti.

Bu üçlüden yalnızca YDP, “ekim ayı” mutabakatına uyuyor, UBP ile DP caymış durumda, UBP ve DP kendi iç meseleleri nedeniyle süreyi uzatma niyetinde, partisel hesaplarına erken seçimi de alet etmek istiyor.

Toplumun gündeminde erken seçim yok gerçekten de… Vatandaş olarak bana sorsanız ben de seçim meçim istemiyorum ama bu işler benim, Ersan Sener’in ya da Fikri Ataoğlu’nun istemesi ya da istememesi ile ilgili bir konu değil.

Birincisi; cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’dan boşalan yere bir milletvekili seçmemiz gerekiyor ve mevzuat bunu, bir erken seçim tarihi belirlenmezse haziran ayı olarak işaret ediyor.

İkincisi; azınlık hükümeti kurulurken, hükümet programına ekim atında erken seçim yapılacağı yazıldı, bu işler çocuk oyuncağı değil, üstelik YDP ekim ayında ısrar ediyor.

Üçüncüsü; bu azınlık hükümeti meclisi bile toplayamayacak durumda, meclis oturumları bu hükümet kurulalı beri zamanında toplanamıyor, muhalefet yardımcı olmasa açılamayacak bile.

Dördüncüsü; hem Yüksek Mahkeme Başkanı, hem muhalefet uyardığı halde Başbakan Saner’in duymazlıktan gelmesi ve inatla işi krize doğru sürüklemesi akıl alır gibi değil.

Takvim ilerliyor ve en geç 20 Nisan gibi bu konuda karar verilmesi gerekiyor… 20 Nisan’a da çok az bir zaman kaldı.

Ne gerek vardı ki işleri son dakikaya kadar bekletmeye, ne gerek vardı ki herkesin iki ayağı bir pabuca sokmaya?

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, “Yasemin Öztürk’ün temaslı olduğu halde meclise geldiği” gerekçesiyle mecliste greve giden sendikaların temsilcileriyle konuşurken parlamentonun anayasa gereği acilen yapması gereken işler bulunduğunu söyledi, grevin son bulması gerektiğini kaydetti.

Ara seçim konusunun değerlendirilmesi gerektiğini, çünkü bir haftaya kadar bunun neticelenmemesi halinde ülkeyi büyük bir kaos beklediğini belirten Sennaroğlu, eğer erken seçim yerine tek vekil için ara seçim yapılırsa, bunun hem ülkeye büyük bir külfet, hem parlamentonun aritmetiğini değiştirecek bir durum hem bu ekonomik krizde 10-15 milyon TL’nin de gitmesi demek olduğunu kaydetti.

Sennaroğlu, ‘ara seçimi’ parlamentonun halletmesi gerektiğini, bu yüzden çalışmaların ertelenemeyeceğini vurguladı.

Keşke Sayın Sennaroğlu bunları sendikacılara anlatacağına çok daha önce kendi genel başkanına, Başbakan Ersan Saner’e anlatsaydı. Sennaroğlu, bunları biliyor ve endişe ediyorsa, neden daha önce gündeme getirmedi de yumurta kapıya dayanınca aklına geldi?

Ne soruyorum ki ben? Bu hükümetin hangi yaptığı işe akıl erdirebildik ki buna erdirelim?

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14/04/2021 22:41