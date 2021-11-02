Erken seçime götürecek hükümet isteniyor

Başbakan Ersan Saner’in 13 Ekim’de ‘nisap sorunu’ nedeniyle meclisin toplanamaması ve partiler arasında sorun olduğu gerekçesiyle UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin istifasını sunmasının ardından hükümet kurulması için görevlendirme yapmayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 gün sonra, yeni genel başkan seçilen UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi.

Hükümet kurma görevini alan Faiz Sucuoğlu, erken seçim için 6 Şubat tarihini işaret ederek ‘seçim hükümeti veya 4-5 ay sürecek bir hükümet modeline’ dikkat çekti. UBP içinde değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu’nun meclisteki partilere ziyaret başlatması bekleniyor.

TDP, bir an önce erken seçime gidilmesini isterken, CTP, seçim hükümetine, HP geniş tabanlı bir seçim hükümetine, daha önce hükümette yer alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu da hükümete destek verebileceklerini vurguladı.

Sucuoğlu, 26 milletvekilinin desteğini arıyor

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, siyasi partilerle görüşmelerini Çarşamba günü tamamlamayı hedeflediğini erken seçim için aralık sonu, ocak veya şubat aylarının belirlenebileceğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, şu anda bir hükümet formülüyle ilgilendiklerini, hangi bakanlığa kimin getirileceği konusunda henüz bir çalışma olmadığını belirterek, ilk etapta bir erken seçim hükümeti kurmayı hedeflediklerini ve bunun için Meclis’te 26-27 milletvekilinin desteğinin yeterli olacağı düşüncesini paylaştı. Sucuoğlu, Perşembe günü net tabloyu Cumhurbaşkanı ile paylaşacağını ifade etti.

TDP, hükümette yer almayacak

TDP erken seçim öncesinde oluşacak olası bir hükümet modelinde yer almayacaklarını açıkladı.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, seçimlerden önce oluşacak hükümette yer alma niyetlerinin olmadığını açıkladı, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

CTP, seçim hükümetine sıcak bakıyor

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, seçim tarihinin belirlenmesi ve en yakın zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan Sorakın, herkese kapılarının açık olduğunu ancak halkın iradesinin mecliste temsil edilmediğini ifade etti.

Sorakın, ülkeyi erken seçime götürecek hükümete ihtiyaç olduğunu belirterek, Uzun süreli görev yapacak hükümet ülkeyi kaostan kurtarmaz daha da kaosa sürükler. “Faiz beyin kuracağı hükümetin, geçmiş hükümetlere göre ne farkı olacak?” diye de sordu.

HP, geniş tabanlı seçim hükümeti istiyor

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, seçimin geciktirilmemesi gerektiğini dile getirerek, seçim hükümeti kurulacaksa da bunun geniş tabanlı olması gerektiğini vurguladı

YDP, dıştan hükümete destek vermeye hazır

Daha önce “Sucuoğlu Başbakan olursa, hükümetten çekiliriz” diyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Sucuoğlu’nu tebrik ederek, “sizinle yıldızlarımız barışmıyor ancak hükümet kurma aşamasında dışarıdan destek vermeye hazırız” mesajı verdi.

Zaroğlu, seçim tarihi belirlenirse destek verecek

YDP’den ayrılarak Milletin Partisini kuran ancak halen Bağımsız Milletvekili olan Bertan Zaroğlu da, erken seçim tarihinin belirlenmesi halinde halkın menfaatine olan, üzerinde mutabakat sağlanan yasaların geçirilmesi adına kurulacak hükümete destek vereceğini söyledi.

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02/11/2021 11:06