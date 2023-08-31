Erken Sürüş Sınavı İçin Ücretli Seçenek!

ads ads ads ads
31/08/2023

ads
Erken Sürüş Sınavı İçin Ücretli Seçenek!

 Bakanlar Kurulu, “Motorlu Araç Sürüş Sınavına Erken Girebilmek İçin Yasa Gücünde Kararname” çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname, 31 Kasım 2023 tarihine kadar verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınavına girebilmek için yürürlükte bulunan harçların üç katını ödemeyi kapsıyor.

Yasa Gücünde Kararname şöyle:

“Motorlu Araç Sürüş Sınavına girecek olan kişilerin 31 Kasım 2023 tarihine kadar verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınava girebilmeleri için, yasaya ekli Ek Kısım II'de belirtilen Motorlu Araç Sürüş Sınavı ücretinin 3 (üç) katını ödemesi halinde başvuru tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde Motorlu Araç Sürüş Sınavına girebilmesini kapsar.

Motorlu Araç Sürüş Sınavına girecek olan kişilerin 31 Kasım 2023 tarihine kadar verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınava girebilmek için, Yasaya ekli Ek Kısım II' de belirtilen Motorlu Araç Sürüş Sınavı ücretinin 3 (üç) katını ödemesi halinde başvuru tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde Motorlu Araç Sürüş Sınavına girebilecekler.”

31/08/2023 10:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Motorlu Araç Sürüş Sınavı, Bakanlar Kurulu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.