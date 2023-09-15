Erken Tanı Merkezi'ne randevu talebi için telefon numarası açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Erken Tanı Merkezi'ne ( Kanser Tarama Merkezi) randevu talebi için 0392 22 35 645 numaralı telefondan ulaşılabildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Erken Tanı Merkezi'nde kayıtlı olup, taramalarını dışarıda yapan kişiler veya Erken Tanı Merkezi'nde kayıtlı olmayan kişiler (0392 22 35 645 nolu numaraya kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra) rapor sonuçlarını 0539 118 07 26 nolu WhatsApp hattına gönderebilirler.