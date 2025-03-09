Erken Teşhis Hayat Kurtarır: LTB ve KHYD’den Ücretsiz Prostat Kanseri Taraması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) iş birliğinde, Merkez Lefkoşa’da ücretsiz prostat kanseri taraması yapıldı.

Tarama işlemlerinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada yer alırken, tarama çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de katkı sağladı.

Farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, prostat kanseri konusunda bilinç oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yurttaşlara ücretsiz testler yapıldı.

Kanlıada: "Erken Tanıyla Kanserin Her Türünü Çözebiliriz"

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, Mart ayının prostat kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, bu süreçte farkındalık yaratmanın en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.

"Dünyada prostat kanseri vakaları artıyor. Yaşlanan nüfusla birlikte bizim ülkemizde de bu hastalık daha fazla gündeme gelmeye başladı. Kanser sinsi hareket eden bir hastalıktır, kendini hemen belli etmez. Bu yüzden erken teşhis büyük önem taşır."

Kanlıada, bu tür farkındalık etkinlikleri ile prostat kanseri konusunda bilinci artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik ettiklerini ifade etti. "Kanser sadece hastayı değil, ailesini, toplumu ve ekonomiyi de olumsuz etkiler. Bu nedenle işin başında erken teşhisle hareket etmek kritik öneme sahiptir. Devlet politikalarının da bu alanda etkin olması ve toplum örgütleriyle iş birliği yapması bir zorunluluktur." dedi.

Harmancı: "Prostat Kanseri Konusunda Toplumda Önemli Bir Eksiklik Var"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise prostat kanseri konusunda Kanser Hastaları Yardım Derneği’nin çalışmalarını önemsediklerini ve destek verdiklerini ifade etti.

"Uzun yıllardır meme kanseri konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldı, ancak prostat kanseri için aynı durum söz konusu değil”

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, KHYD ile ortak hareket ettiklerini belirten Harmancı, "Farkındalık ve tarama etkinlikleriyle erken teşhisi artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle erken tanıyı yaygınlaştırarak tedaviyi mümkün hale getirmek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Harmancı, farkındalık çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederek, toplumun bu tür sağlık taramalarına duyarlılık göstermesinin önemini vurguladı.