Erken uyanmayı kolaylaştıran tavsiyeler burada

Sabahları sıcak yatağınızı terk etmekte zorlanıyorsanız hayatını kolaylaştıracak birkaç tüyomuz var.

Uyanma sürecinizi kolaylaştırmak istiyorsanız öncelikle uyumadan önce yaptıklarınıza dikkat etmelisiniz. Yatmadan önce kafanızdaki sıkıntılı düşüncelerden sıyrılmaya çalışın. Özellikle stres ve plan gerektiren işler üzerinde çalışmaya uykudan 1-2 saat önce son verin. Stres beyninizi uyanık tutar. Bunun yerine pozitif düşüncelere odaklanın.

Akşam yenen ağır yemekler, tüketilen alkollü ve kafeinli içecekler uykuya dalmanızı zorlaştırır. Ekran ışığının da uyku kalitesini düşürdüğünü söylemeliyiz. Bu nedenle, tablet, telefon ve cep telefonuna bakarak uykuya dalma fikri doğru değil. Güzel bir kitap okuyarak ya da dinlendirici sesler dinleyerek uykuya dalmayı deneyebilirsiniz.

Uyku hormonu melatonin gece 23:00 ile sabah 05:00-07:00 saatleri arasında salgılandığı için bu saatler arasında uyumak daha kolay ve faydalıdır. Uyuduğunuz ve uyandığınız saatleri belli bir düzene oturtmalı ve bu düzeni hafta sonları bile bozmamaya özen göstermelisiniz. Birden bire uyku düzeninizi oluşturmanız zordur. O nedenle her gün biraz daha erken uyuyup biraz daha erken kalkarak belli bir sürede istediğiniz düzene kavuşabilirsiniz.

Sabah uyanmak için yapılan en büyük yanlış alarmı ertelemek. Alarmı erteleyip uykuya geri döndüğünüzde bedeniniz uyku döngüsünü yeniden başlatıyor, hatta uykunun daha derin evrelerine giriyor. Bölünen uyku, güne hazır olarak yataktan kalkmayı zorlaştırıyor ve gün içinde kendinizi uykulu hissetmenize yol açıyor. Dolayısıyla, bu alışkanlıktan acilen vazgeçmelisiniz!

Uyandıktan sonra yatakta vakit geçirmeyin, hemen kalkın ve odayı aydınlatın. Yüzünüze çarpacağınız soğuk su kendinize gelmenizi sağlar. Limonlu ve mentollü kokular uykunuzun açılmasına yardımcı olur. Bu kokularda sabunlar tercih edebilirsiniz.

Parmak uçlarınızı kullanarak başınızın iki yanına eş zamanlı ritmik bir şekilde hafifçe vurun. Bu şekilde zihninizin de uyanmasına yardımcı olacaksınız. Ardından gününüzü planlayın. Gün içinde yapmanız gerekenleri ve amaçlarınızı kısaca not edebilirsiniz. Bu motivasyonunuzu arttıracaktır.

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26/06/2022 15:33