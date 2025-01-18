Erken Yaş Gebeliklerine Karşı Ortak Mücadele: GİKAD, KISAD ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Harekete Geçiyor

Erken yaşta gebelikler, hem genç annelerin hem de doğan çocukların sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturan önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruna dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla Girişimci Kadınları Derneği (GİKAD), Kadın Sağlığı Derneği (KISAD) ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2023 verilerine göre, 14-19 yaş arası 61 bireyin anne olduğu ülkemizde, bu durumun toplumun geneline yayılan etkilerine dikkat çekildi. Açıklamada, çocuk yaşta gebeliklerin gençlerin sağlığı, eğitimi ve geleceği üzerinde olumsuz etkiler yarattığı, aileler için ise ekonomik ve sosyal zorluklara neden olduğu vurgulandı.

Bu sorunun çözümü için sivil toplum örgütleri olarak proaktif bir rol üstlendiklerini belirten kurumlar, öncelikli hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Risk Haritaları Oluşturulacak: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle iş birliği yapılarak riskli ergen ve çocukların belirlenmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle iş birliği yapılarak riskli ergen ve çocukların belirlenmesi planlanıyor. Farkındalık Kampanyaları Düzenlenecek: Gençlere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında medya üzerinden bilinçlendirici çalışmalar yapılacak.

Gençlere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında medya üzerinden bilinçlendirici çalışmalar yapılacak. Eğitim ve Destek Programları: Okul temelli seminerler ve ailelere yönelik bilgilendirme oturumları düzenlenerek toplumun geneline yayılacak bir eğitim modeli oluşturulacak.

Okul temelli seminerler ve ailelere yönelik bilgilendirme oturumları düzenlenerek toplumun geneline yayılacak bir eğitim modeli oluşturulacak. Sağlık Hizmetlerine Erişim Kolaylaşacak: Kamu ve özel sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak gençlerin hizmet alımı artırılacak.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak gençlerin hizmet alımı artırılacak. Destek Hatları Aktif Hale Gelecek: Sosyal Hizmetler Dairesi’nin destek hatlarıyla iş birliği yapılacak ve gençlerin sorunlarına çözüm üretilmesi sağlanacak.

Toplum sağlığı için erken yaş gebeliklerin önlenmesinin kritik bir adım olduğunu belirten sivil toplum örgütleri, kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Gençlerin sadece fiziksel değil, duygusal ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğine vurgu yapılarak, sorunun çözümü için toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiği ifade edildi.

Sivil toplumun önderliğinde başlatılan bu hareket, toplumsal farkındalık yaratmayı ve gelecekte daha güçlü bir toplum inşa etmeyi hedefliyor.