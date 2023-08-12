Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sitem etti

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Sanatçının kızı Damla Koray, başsağlığı mesajı yayınlamayan MESAM'a sitem etti.

Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Damla Koray, Erkin Koray için bir cenaze töreni yapılmayacağını açıklamıştı.

Damla Koray, babasıyla ilgili taziye mesajı yayınlamayan MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sitem etti.

Babasının çalışma masasını paylaşan Koray "Babam bu eve doğru dürüst yerleşememişti. İlk olarak kendi özel tasarımı olan masasını yapmıştı. Aylar sonra ilk defa o masanın başına oturup sadece durmayı başardım. Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM" ifadelerini kullandı.