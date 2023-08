Erkin Koray'ın kızı paylaştı: Üzeri çiçekli olan mezar babamın değil

Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Kanada'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı, sosyal medyada gündem olan mezarlık görüntüleri sonrası sessizliğini bozdu.

"DÜŞÜNÜP ZAHMET EDİP GİDEN HERKESE ŞÜKRANLARIMI İLETİRİM"

Damla Koray "Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarını eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor" dedi.



Koray, sözlerine "Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil" diyen Damla Koray açıkalmasında "Onunki sağdaki, arkadanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse... Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun" diye devam etti.



Damla Koray, "Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim. Çok kıymetlisiniz" dedi.

"BENİM İÇİN YAPTIKLARINA MİNNETTARIM"



Damla Koray, babası Erkin Koray'a "Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla" sözleriyle veda etti.

