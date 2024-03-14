Erkman ailesinden dünya devi Pepsi’ye dava

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük içecek ve yiyecek şirketlerinden biri olan, Türkiye’den ülkeye yapılan ilk Türk yatırımı olan Ektam Kıbrıs’ın küçük ortakları, dünya devi Pepsico’ya dava açtı. Davanın konusu ise dünya içecek devinin Kuzey Kıbrıs’taki operasyonları oldu.

1981’de kurulan Ektam Kıbrıs’ın yüzde 25’i yerel Erkman Ailesi’ne, geri kalanı da Sipahioğlu Ailesi’nin şirketi Tamek Holding’e ait. Şirket Pepsi, Yedigün, Seven-Up, Tamek ve Tamsu gibi ürünleri ada genelinde üretmekte olup, dağıtımını ve pazarlamasını kendisi yapıyor. Şirketin yüzde 25’ini yöneten Kuzey Kıbrıslı iş insanı Şemsi Erkman’ın ailesi, sahte faturalandırma planına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla PepsiCo Inc.'e 95 milyon dolarlık dava açtı.

Erkman ailesi, Pepsi yetkililerinin doğrudan faturalandırma şirketinin içecek şirketinin faturalarını yüzde 50'ye kadar şişirdiğini ve parayı sahiplerine sakladığını bildiğini iddia etti.

ŞİKAYET 5 MART’TA NEW YORK’TA SUNULDU

5 Mart'ta ABD’nin New York kentinde bulunan Westchester Yüksek Mahkemesi'ne sunulan bir şikâyete göre, denizaşırı bir paravan şirket olan Infima'nın tek amacının, şişeleme şirketinin çoğunluk sahiplerinin yararına Pepsi faturalarını şişirdiği iddia ediliyor.



ABD basınında da yer alan bilgilere göre başlangıçta Pepsi, Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda "belirli coğrafi hassasiyetleri" ortadan kaldırmak için şişeleme şirketine bir Türk şirketi aracılığıyla fatura kesmişti.



Şikâyete göre, Pepsi ve Sipahioğlu'nun ortak sahibi olduğu aracı, faturaları çok az veya hiç zam yapmadan Ektam'a iletti ve ardından şişeleyici Pepsi'ye ödeme yaptı.