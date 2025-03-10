Erkut Şahali: Bu Yasa Çok Masum Değil

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclisin çalışmalarının verimini arttırmak ve Meclis'in iç tüzüğe uygun bir kadroyla çalışmasının önemli olduğuna işaret ederek, CTP’nin de bu çalışmalara katkı koyduğunu hatırlattı.

Ancak bu yasanın çok masum olmadığını kaydeden Şahali, uzun süredir sınırlı sayıdaki hukukçuyla devam eden çalışmaların niteliği artırmaya yönelik değil belirlenen bir kişinin kadrolanmasını sağlamaya yönelik olduğunu iddia ederek ivediliğe red oyu vereceklerini söyledi.

Şahali, bu yaklaşımın kısıtlı imkanlarla yönetilen bir ülkeye uygun olmadığını belirtti.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da, Şahali’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yeni binayla birlikte yeni vizyonlar geliştirmek gerektiğini, kapasite yetersizliğinin acısını en çok komitede çalışanların bildiğini belirtti.

Yeni Meclis'e sadece altyapı olarak değil insan kaynağı olarak da uyumlaşmak gerektiğini söyleyen Atun'un konuşmasının ardından tezkerenin İvediliği oyçokluğuyla kabul edildi.

Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin oluşturulan özel komitenin başkanlığına UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün, başkan vekilliğine ise CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun getirildiği bilgisi Genel Kurul’la paylaşıldı.