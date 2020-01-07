Erkut Şahali: Dipkarpaz’da hastalığın yayılma tehdidi korkunç boyutta

CTP Milletvekili Erkut Şahali Meclis Genel Kurulu toplantısında “Hayvan Hastalıkları” konusunda konuşma yaptı.

Bir süredir görülen çiçek hastalığı konusunda, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla bazı çalışmalar yapıldığını ifade eden Şahali, Karpaz’da yaşanmakta olan sıkının çok büyük olduğunu vurguladı.

Hellimin coğrafi tescili konusunun zorunluluk olduğu bir dönemde, küçükbaş hayvancılıkta yaşanan sorunun devlet tarafından yeterince ciddiye alınmadığını savunan Şahali, Dipkarpaz’da hastalığın yayılma tehdidinin korkunç boyutta olduğuna dikkat çekti.

Şahali, konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle ele alınmadığını belirtti ve bir karantina uygulanmasına rağmen, kriz masası oluşturulmamasını eleştirerek, bakanlığın tek başına alabileceği tedbirlerle hastalığın önünü almanın mümkün olmadığını kaydetti.

Tedbirler sırasında hayvancıya herhangi bir desteğin olup olmadığını soran Şahali, 20 bin aşının hafta sonu ülkeye getirildiğinin söylenmesine rağmen, bugüne kadar beklenmesinin ve aşılamaya bugün başlamasının nedenini sordu.

“Hayvancının yanarken bir sonraki yangından nasıl korunacaklarını öğrenemeye değil, yangının söndürülmesine ihtiyacı var” diyen Şahali, hayvan sayısının azalması, süt miktarının gerilemesinin sebepleri arasında mandıra koşullarının çok yağışlı dönemlerde hayvan yetiştiriciliği için uygun olmaması bulunduğunu kaydetti.

Veteriner Dairesi eski müdürünün görevden neden alındığının sebepleri hakkında bilgi isteyen Erkut Şahali, bu müdürün üçüncü kez bu makama atanmış olduğunu, müdürle alakalı Sayıştay raporuyla tespit edilmiş yolsuzluk ve usulsüz işlem tespit edildiğini söyledi.

Belge numaralarıyla konuyu milletvekillerinin bilgisine getiren Şahali, ilgili müdürün çiçek hastalığı ile ilgili önlem ve bildirim konusunda gecikmiş olması sebebiyle görevden alındığı söylemlerinin ardında, başka usulsüzlükler olup olmadığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Küçükbaşta çiçek hastalığının öldürücü olduğunu, şüphe olduğu anda karantina tedbirlerinin eksiksiz yapılmış olması gerektiğini vurgulayan Şahali, ilgili müdürün görevden alındığı tarihten yani 18 Aralık’tan 26 Aralık’a kadar Bakanlığın Türkiye’den sonuç beklediğini söyleyerek, durumu eleştirdi.

Erkut Şahali, hükümetin süt sektörünün daha ileriye taşınması için yapıcı bir vizyonu olmadığını da ileri sürerek Karpaz’da yaşanan salgının ne şekilde önleneceğinin yanıtlanması gerektiğini kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak, Bakan Oğuz’un her şeyi söylediğini, ancak ne zaman istifa edeceğini söylemediğini kaydetti.

Bu sorunun bir müdürü görevden almakla çözülemeyeceğini, konuya bütünlüklü yaklaşılmadığını, bölgesel yaklaşımla sorunun çözülemeyeceğini vurgulayan Şahali, “Çuvalladınız sayın bakan, çok ciddi çuvalladınız, sadece müdürden dolayı değil, kendinizden dolayı da…” dedi.

Başka bölgelerde çiftliklerde hastalık olup olmadığının denetlenip, denetlenmediğini soran Şahali, “Saydığınız tedbirler çiçek belasını önleyecek tedbirler değil, diğer bölgelerdeki hastalık nasıl tespit edilecek, hastalık bulaşınca mı?” diye sordu.

Şahali, Oğuz’un yürüttüğü faaliyetlerle hastalığın yayılmasına zemin hazırlandığını ileri sürdü.

07/01/2020 15:13