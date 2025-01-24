Erkut Şahali: Genel Sekreterliğe elbette aday olacağım

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24/01/2025

Erkut Şahali: Genel Sekreterliğe elbette aday olacağım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu 50+1 programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahali, CTP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inandığını belirterek, Genel Sekreterliğe aday olduğunu açıkladı.

“Genel Sekreter, aynı zamanda Genel Başkan Vekili de olacak, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız,” ifadelerini kullandı.

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