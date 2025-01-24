Erkut Şahali: Genel Sekreterliğe elbette aday olacağım
YAYIN TARİHİ:
24/01/2025
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu 50+1 programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şahali, CTP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inandığını belirterek, Genel Sekreterliğe aday olduğunu açıkladı.
“Genel Sekreter, aynı zamanda Genel Başkan Vekili de olacak, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız,” ifadelerini kullandı.
YAYIN TARİHİ: