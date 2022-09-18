Erkut Şahali KIB-TEK ile ilgili açıklama yaptı! Erhan Arıklı cevap verdi!

CTP Milletvekili Erkut Şahali, KIB-TEK ile ilgili olarak işlerin rayından çıktığını ve ''Uykudaydın da şimdi uyandın, yoksa dalgada mısın?'' açıklamasında bulunan Şahali; KIB-TEK yaşanan olaylar ile ilgili herkesin ortak olduğunu ve tüm kararlara birlikte imza atıldığını vurguladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Şahali'ye yanıt olarak ise; Tüm bu açıklamanın yalan ve gerçek dışı olduğunu belirtirken yolsuzluğun CTP ile başladığını ve ''Sayıştay’ı kuruma sokmadınız. Vurgunu CTP başlattı.'' açıklaması yaptı.

Açıklamalar ise şöyle;

CTP Milletvekili Erkut Şahali

KIB-TEK'te işleri rayından çıkaran, ihalesiz alımları başlatan zat, şimdi çıkmış "pahalı aldık nasıl hesap veririz, spot piyasadan alsak ucuz olurdu, bürokrat mafya el ele" falan diyor.

A akıllım!

Uykudaydın da şimdi uyandın, yoksa dalgada mısın?

Aderse teslim ihaleyi sen başlattın, hepsine imza attın.

Spot piyasa dediğin, birilerinin sipariş ettiği evsafta olmadığı için almayı reddettiği, ne idüğü bersiz mallar piyasasıdır.

Senin tankerlerle taşıttığın yakıt da öyleydi, senin marifetin...

Atanmışın seçilmişten üstün olduğunu söylüyorsun, o senin iradenle orada. Atama kararnamesi senin imzanla yürürlüğe girer.

Şimdi zeytinyağı gibi suyu alt etmeye çalışma!

Bizi yeme!

Hepiniz ortaksınız, tüm kararlara birlikte imza attınız.

Alırken de atama yaparken de.

#yargılanacaksınız

Er ya da geç!

Ama öyle, ama böyle...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı;

Söylediklerin tümü ile yalan ve gerçek dışı şeyler. Aslında herşey CTP nin atadığı yönetimin Sayıştay memurlarını Kuruma sokmamak ile başladı. Vurgunu başlatan sizsiniz...

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18/09/2022 15:07