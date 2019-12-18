Erkut Şahali: Polis verimli kullanılmıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, polisin görevinin önemine vurgu yaparak, polis teşkilatıyla ilgili yapılan konuşmaların özenle yapılması gerektiğini kaydetti.

Terfilerde yaşanan sıkıntılara da değinen Şahali, polisin halen bekleyen tüzüğü olduğunu kaydetti.

Polis yasasında değişiklik beklendiğini de anlatan Şahali, polis terfilerinin hiyerarşiye göre yapılması gerektiğini dile getirerek, polisin huzur içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Polisin verimli kullanılmadığını ve polisten güvenlik anlamında tam olarak istifade edilmediğini dile getiren Şahali, ülkede nüfus çeşitliliğine bağlı olarak suç ve suça ilişkin konularda da çeşitlilik oluştuğunu söyleyerek, polisin daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Üniversite mezunu polis mensuplarının da teşkilatta olduğunu ve bu polis mensuplarının yabancı dil bildiklerini söyleyen Şahali, terfilerde de dil bilmenin önemli olması gerektiğini kaydetti.

Polisin hizmet çeşitliliğini artırması gerektiğine inandığını söyleyen Şahali, ev içi şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddet sırasından polisten yardım alınmasının önemini vurguladı.

Yeni polis okulunun biran önce hayata kavuşturulması gerektiğini söyleyen Şahali, poliste ayrıca hizmet içi eğitime de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Polis teşkilat yasasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Şahali, polisin vicdanının, elindeki teçhizatın önünde yer almasını umduğunu söyledi.

18/12/2019 15:25