Erkut Şahali: Ya hukuk, ya felaket!

Erkut Şahali, Meclis'te yaşanan tartışmaların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ya hukuk, ya felaket... Üçüncü bir yol yok!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Meclis'te yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şahali, açıklamasında doğru ve yanlışı birbirine karıştırmamak gerektiğini vurgulayarak hukuksuzluğa karşı duruş sergilediklerini belirtti.

"Mecliste bir koltuk kavgası yok, haksız ve hukuksuz biçimde koltuğa oturmaya çalışanlara karşı bir duruş var" diyen Şahali, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti. Sağduyu çağrılarına rağmen geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Şahali, "Hukuksuzluk karşısında atacağımız tek bir adım bizi uçuruma sürükler" ifadesini kullandı.

Şahali, hukuksuzlukta inat edenlerin geri adım atmaları durumunda herkesin kazançlı çıkacağını savundu ve çözümün bu adımla mümkün olabileceğini belirtti.

Şahali, "Ya hukuk, ya felaket... Üçüncü bir yol yok" sözleriyle paylaşımını noktaladı.