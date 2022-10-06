Erling Haaland 98 takımı geçti

Manchester City'nin Kopenhag'ı 5-0 yendiği maçta golleri Erling Haaland, (2); Khotcholava (k.k), Riyad Mahrez (Penaltı) ve Alvarez attı.

Grupta 3'te 3 yapan City, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Manchester City formasıyla rekorlar kıran Erling Haaland, istatistiklerini Şampiyonlar Ligi'nde de geliştirdi. Norveçli, 22 Şampiyonlar Ligi maçında 28. golünü kaydetti.

22 yaşındaki golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı.

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Erling Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor.

"O İNSAN DEĞİL"

Maç sonrası Manchester City oyuncusu Jack Grealish, takım arkadaşını överken; "Haaland şaka gibi. Herkes bunu biliyor. Daha önce hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. İlk ve ikinci gollerde sadece gülüyordum. Her zaman oradaydı. Rakip kaleci Grabara bana Haaland için, "O insan değil" dedi. 'Bana mı diyorsun?' dedim Umarım, bu formunu korur ve bizi zaferlere taşır" dedi.



Pep Guardiola, Erling Haaland için ne dedi?



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise galibiyetten dolayı duyduğu memnuniniyeti dile getirirken, "Sonuç gerçekten harika. Hücum etkinliğimiz beni etkiledi. Sonuç beni çok çok taktmin etti. Her mevkide iyiydik. Konsantreydik ve çoğu oyuncum yüksek düzeydeydi. Herkes iyi performans gösterdi ve maç maç kazanarak ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

Haaland'ın sözleşmesinde Real Madrid maddesi var mı?



Guardiola, Erling Haaland'ın sözleşmesinde Real Madrid maddesi olduğu yönündeki haberi ise yalanladı. İspanyol teknik adam, "Bu doğru değil. Sözleşmesinde Real Madrid veya başka bir takım için madde bulunmuyor" dedi.

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06/10/2022 10:25