Erling Haaland, Dortmund'dan ayrılıyor

Borussia Dortmund'daki performansıyla dikkat çeken Erling Braut Haaland'ın sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklandı.

Avrupa'nın en büyük yetenekleri arasınada gösterilen Erling Braut Haaland için menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi. Raiola, Dortmund formasıyla bu sezon 51 maçta 51 gol atan Norveçlinin sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıkladı.

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Alman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncunun, 2022'de aktif hale gelecek 80 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunuyor.

Alman Sport1 televizyonuna açıklamalarda bulunan Raiola, "Dortmund'a giderken, hepimiz bu adımın geleceğingi biliyorduk. "Transfer bu yaz veya yazdan sonra olabilir" diyen Raiola, "Büyük ihtimalle bu sezon sonunda ayrılabilir" ifadelerini kullandı.

Manchester United forması giyen Paul Pogba gibi futbolun üst düzey isimlerinin temsilciliğini yapan Mino Raiola, "Bir sonraki adımı atabilir ve atacaktır da. Bayern (Münih), Real (Madrid), Barcelona, (Manchester) City gidebileceği büyük kulüpler" diye konuştu.

HAALAND, DORTMUND'DA NE YAPTI?

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin geçen yaz ilgisi olduğu ve Dortmund'un satmadığı basına yansıyan Erling Haaland, Red Bull Salzburg'dan Alman ekibine transfer olduktan bu yana Siyah-Sarılılar çıktığı 72 maçta 74 gol attı.

HAALAND, DORTMUND'A NE ZAMAN GELDİ?

Haaland, 29 maçta 29 gol attığı Avusturya ekibinden Aralık 2019'da 20 milyon Euro'ya Dortmund'a imza atmıştı. Dortmund, Haaland'ın Red Bull Salzburg'la sözleşmesinde bulunan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak Norveçliyi kadrosuna katmıştı.

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11/12/2021 10:17