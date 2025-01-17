Erling Haaland görülmemiş sözleşmeye imza attı: Şimdiye kadarki en kazançlı kontrat

Manchester City, sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Erling Haaland ile 9.5 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekibi, Haaland'ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattı.

Yeni sözleşmesi bittiğinde 34 yaşına girecek olan Haaland'ın kontratındaki serbest kalma maddelerinin kaldırıldığı ifade edildi.

Kesin rakamlar henüz belli olmasa da Haaland'ın şimdiye kadarki en kazançlı spor sözleşmelerinden birine imza attığı vurgulandı.

Borussia Dortmund'dan 60 milyon euroya transfer edilen Erling Haaland'ın adı Real Madrid'le de anılıyordu.

Manchester City formasıyla şimdiye dek 126 maça çıkan Erling Haaland 111 gol, 15 asistlik istatistik yakaladı.

24 yaşındaki Norveçli golcü, Manchester City ile 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.