Erling Haaland hem tarih yazıyor hem rekor kırıyor

Almanya'da Bundesliga'nın 19. hafta açılış maçında zirve takipçisi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Freiburg'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar mücadeleden 14 ve 29'da Thomas Meunier, 45+1 ve 75'te Erling Haaland ve 86'da Dahoud'un golleriyle 5-1 yendi.

Konuk ekipte ise Demirovic 61. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 40 yaptı. Freiburg ise 30 puanda kaldı.

Borussia Dortmund'da harikalar yaratan Erling Haaland, sarı-siyahlılarda 77. maçında 78. golünü attı.

Norveçli yıldız ayrıca Alman ekibinin iç sahadaki 2000. golünü kaydetti. Borussia Dortmund, Almanya'da Bayern Münih'in ardından iç sahada 2000 gol barajını geçen 2. takım oldu. (Opta)

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15/01/2022 09:51